Koronavirüs Atlatanlar 2. Doz Aşı Olabilecek!

Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısında hastalığı atlatanlar ile ilgili oldukça önemli bir karar alındı. Alınan karar kapsamında koronavirüs atlatanlar 2. doz aşı yaptırabilecek. Konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Koronavirüs Atlatanlar 2. Doz Aşı Olmak İçin Randevu Alabilir

Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde koronavirüs atlatan vatandaşlara tek doz BioNTech aşısının uygulanmasına yönelik bir karar almıştı. Bakanlık tarafından vatandaşlara gönderilen SMS'te "COVID-19 hastalığı geçirenler için tek doz BioNTech aşısının yeterli olacağına dair Bilim Kurulu kararı gereğince ikinci doz aşı randevunuz iptal edilmiştir" ifadelerine yer verilmişti.

Dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısında COVID-19 atlatan vatandaşları doğrudan ilgilendiren bir karar alındı. Alınan karar ile birlikte koronavirüs geçiren kişilere ikinci doz aşı hakkı tekrar verildi. İkinci doz yaptırmak isteyen vatandaşlar, MHRS sistemi üzerinden randevu alabilir.

Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın köşe yazısında yer alan bilgilere göre 11 AB ülkesi, koronavirüs geçiren kişilerin bir doz aşı olması halinde vize verme kolaylığı getirdi fakat diğer 17 AB ülkesi iki doz aşı konusunda ısrarını devam ettiriyor. Bu, ikinci doz aşı uygulamasına tekrar geçilmesinde önemli rol oynamış.

2. doz aşı hakkında çıkışınca AB ülkelerine seyahat etmek için uçak bileti ve otel ayarlayan kişilerin randevu iptali karşısında tepki gösterdiği belirtildi. Bu durumun da randevu sisteminin tekrar açılmasında etkili olduğu ifade edildi.

Sarıkaya tarafından aktarılan bilgilere göre Sağlık Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de COVID-19 atlatan ve tek doz BioNTech aşısı yaptırmış kişilerin vize almasına olanak tanınmasını istemiş fakat Avrupa Sağlık Ajansı (EMA), bu konudaki kararların ülkelerin takdirine bırakıldığını belirtmiş. EMA, 11 ülkede koronavirüs geçirenler için tek dozun yeterli olarak kabul edildiğini, geri kalan 17 ülkede ise 2 doz talebinde ısrar edildiğini söylemiş.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı sertifikası, 2 ya da 3 doz aşı olanlar için aşı ile bağışıklığı, hastalığı geçirmiş ve tek doz aşı olmuş vatandaşlarımız için ise aşı ve hastalığı geçirmiş olmakla bağışıklığı elde etmiş olmayı ifade ediyor. Vatandaşlarımız hastalığı geçirmiş olsalar da ki doz aşı yaptırarak da aşı sertifikasını oluşturabilirler" dedi.