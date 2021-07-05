Koronavirüs Atlatanlarda Yeni Hastalık Ortaya Çıktı

Koronavirüs atlatanlarda yeni hastalık gün yüzüne çıktı. Hindistan'ın Mumbai şehrinde COVID-19 geçiren hastaların bazılarında avasküler nekroz (osteonekroz) isimli yeni bir hastalık ortaya çıktığı açıklandı.

Koronavirüs Atlatanlarda Yeni Hastalık Tespit Edildi

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken yaşanan yeni bir gelişme, çok sayıda insanın endişlenmesine neden oldu. Hindistan'ın Mumbai şehrinde koronavirüs geçiren bazı kişilerde kemik dokusu ölümü olarak da bilinen avasküler nekroz hastalığı ortaya çıktı.

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai'de yer alan Hinduja Hastanesinde COVID-19 atlatan üç hastada avasküler nekroz tespit edildi. Hinduja Hastanesinde tıbbi direktörü olan doktor Sanjay Agarwala, osteonekroz vakalarına ilişkin oldukça önemli bir açıklama yaptı.

Dr. Agarwala, yaptığı açıklamada, osteonekroz meydana gelen hastaların uyluk kemiğinde ağrının oluştuğunu ifade etti. Doktorlar, söz konusu hastalardaki bu sağlık sorununun koronavirüse karşı kullanılan ilaçlarının yan etkisinden dolayı meydana geldiğini düşünüyor.

Kara Mantar Vakalarındaki Hızlı Artış Devam Ediyor

Hindistan'da kara mantar olarak da bilinen mukormikoz enfeksiyonu hızlı bir şekilde yayılmaya devam ediyor. Ölümcül enfeksiyon, hastaların görme yetisini kaybetmesine dahi yol açabiliyor. Bilim insanları, kara mantar nedeniyle hastaların yaklaşık yüzde 60'ının gözlerinden biri veya her ikisini kaybettiğini duyurdu.

Koronavirüs hastalarına burun ve sinüsler aracılığıyla saldırıyor. Enfeksiyon gözlere ve hatta beyne kadar yayılabiliyor. Bunun yanı sıra akciğere, gastrointestinal sisteme saldırabiliyor ve vücudun geneline sirayet edebiliyor. Mukormikoz sorunu yaşayan hastaların yüzde 50'si hayatını kaybediyor. Göze yayıldığında hastaların bulanık görmesine, göz kapaklarının şişmesine neden olabiliyor.

Doktorlara göre enfeksiyonun hastaların vücudunda daha hızlı yayılmasını engellemek için gözlerinin cerrahi müdahale ile çıkarılmasının dahi gerekebiliyor. Mumbai'de ikamet eden bir doktor olan Akshay Nair, BBC'ye nisan ayında mukormikozlu 40 hastanın tedavi edildiğini söyledi. On bir tanesinin ise gözünün ameliyatla alınması gerektiğini ifade etti.

Doktorlar, Hindistan'da kara mantar vakalarındaki endişe verici artışın hijyen kurallarına yeterince uyulmamasının yanı sıra insanların büyük bir kısmının şeker hastası olmasından kaynaklandığını belirtti. Mukormikozun bağışıklık sistemi iyi durumda olmayan insanlara ve diyabetli insanlara karşı daha saldırgan olduğu biliniyor.