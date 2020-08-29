Bilim Adamları Koronavirüs Bağışıklık Haritasını Oluşturuyor

İngiltere'deki 17 araştırma merkezinden bilim adamları, Koronavirüs bağışıklığının ne kadar sürdüğü ve hastalığın neden her bağışıklıkta aynı etkiyi yaratmadığı gibi soruları yanıtlamaya çalışıyor.

Birleşik Krallık Koronavirus İmmünoloji Konsorsiyumu (UK-CIC) bağışıklık hakkında bilgi edinmenin virüsle savaşmaya yardımcı olacağını söylüyor. UK-CIC ekiplerinden birine liderlik eden viral immünolog Prof Mala Maini şunları söyledi:

“Virüse karşı bağışıklık tepkimiz; enfekte olduğumuzda nasıl tepki verdiğimizi, ne zaman hastalandığımızı belirleyen etkendir. Bağışıklık, akut enfeksiyon kaptığınızda, enfeksiyonu geçirdikten sonra ne kadar süre korunduğumuzu ve aşıya ne kadar iyi yanıt verebileceğimizi belirler."

Koronavirüse yakalanmayanlar hazır bağışıklığa sahip olabilir

Virüs ilk ortaya çıktığından beri bilim adamları vücudumuzun enfeksiyona nasıl tepki verdiğini öğrenmek için yarışıyorlar. Prof Maini hafif-orta dereceli COVID-19 vakaları için bağışıklık tepkisinin sorunsuz bir şekilde çalıştığını söylüyor. Bundan dolayı UK-CIC, bağışıklık sisteminin daha ciddi vakalarda neden etkisiz kaldığını bulmayı amaçlıyor.

Konsorsiyum, bazı kişilerin Koronavirüse hiç yakalanmamış olsa bile önceden bağışıklığa sahip olup olmadıklarını da araştıracak. Ayrıca daha önceden birkaç çalışma, soğuk algınlığına neden olan virüslerle daha önce karşılaşılmasının bağışıklık sisteminin Koronavirüsü tanımasını sağladığını göstermişti.