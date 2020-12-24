Koronavirüs Bağışıklık Süresi Değişti: Güzel Haber

Koronavirüs bağışıklık süresi merak ediliyor. Hastalığa yakalanan ve atlatan kişiler virüse karşı vücudunun ne kadar süre dayanıklı olduğunun cevabını arıyor. Mart 2020 yılından beri maskeler hayatımızın bir parçası oldu. Alınan önlemlere rağmen hastalık bulaşmaya devam ediyor. Peki koronavirüs bağışıklık süresi ne kadar? Hastalığı atlatan kişiler ne kadar süre boyunca koronavirüse dayanıklı? Gelin hep beraber yakından bakalım.

Koronavirüs Bağışıklık Süresi Ne Kadar?

Monash Üniversitesi, Alfred Hastanesi ve Melbourne'daki Burnet Enstitüsü arasındaki işbirliğinde bulunan araştırmacılar, Covid-19 teşhisi konan 25 gönüllüden alınan kan örneklerini analiz ettiler Her kan örneği, enfeksiyondan sadece dört gün sonrasından sekiz aya kadar sürecek şekilde bağışıklık olduğunu gösterdi.

Yeni yapılan araştırmaya göre, koronavirüse karşı bağışıklık süresi 8 aya kadar sürebiliyor.

Salgının kontrol altına alınabilmesi için bir nüfusun en az yüzde 70'inin bağışıklık kazanmasına ihtiyacımız var. Ancak o zaman virüsün saklanacak çok az yeri olacağından emin olabiliriz, ortadan kaybolabilir.

Sizler yeni yapılan araştırma hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Koronavirüse karşı aşı çalışmaları sürüyor. Çeşitli ülkelerde aşılama çalışmaları başladı. Ülkemizde de Sinovac aşısının 3. faz aşaması devam ediyor. BioNTech ve Pfizer'in aşısı ile Moderna'nın aşısı FDA onayı aldı. BioNTech aşısı mutasyona uğrayan koronavirüse karşı etkili mi? Prof. Dr. Uğur Şahin, tüm dünyanın merak ettiği soruyu yanıtladı.

Prof. Dr. Şahin, ABD merkezli ilaç firması Pfizer ile birlikte geliştirdikleri aşının mutasyona uğrayan COVID-19’a karşı da koruma sağlayacağına inandığını belirtti. Geliştirdikleri aşının mutasyonlu virüs üzerindeki etkisi ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Şahin, yaptığı açıklamada, "Aşıyı mutasyona uğramış yaklaşık 20 virüs varyasyonu üzerinde test ettik. Aşının sağladığı bağışıklık tepkisi, her virüs varyasyonunu etkisiz hale getirdi" ifadelerini kullandı.

Hemen aşağıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilir ve son duruma bakabilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulamasında koronavirüs haritası yer alıyor. Bu haritada üzerinden nerelerde koronavirüs var olduğu bölgelerin ne kadar derecede riskli olduğu görülüyor. Aynı zaman HES kodu işlemleri de uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor.