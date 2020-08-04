Bakan Koca Açıkladı: Koronavirüs Belirtileri Değişti mi?

Hüriyet yazarı Osman Müftüoğlu, köşe yazısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yeni tip koronavirüs salgınına dair gerçekleştirdiği görüşmeyi paylaştı. Osman Müftüoğlu tarafından yazılan köşe yazısına göre koronavirüs belirtileri değişmiş olabilir. COVID-19 belirtileri ile ilgili detaylar haberimizde.

Koronavirüs Belirtileri Değişmiş Olabilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son haftalarda teşhis konulan vakalardaki belirtiler, ilk günlerdekine göre biraz farklı. Mesela ishal ve kas ağrıları çok sık karşılaşılan belirtiler haline geldi. Bu değişimleri de dikkatle takip ediyoruz. Ayrıca kaybettiğimiz vakalarda esas problemlerden birinin de 'pıhtılaşma bozukluğu' olduğu kesinleşti. Şimdi bu konuda da yeni stratejiler hazırladık" dedi.

Koronavirüsün gücünün azalmadığını belirten Sağlık Bakanı Koca, "Hastalığın eskiye oranla daha hafif seyrettiğini veya virüsün gücünün azaldığını gösteren herhangi bir bilimsel veriye ya da klinik gözleme sahip olduğumuzu söylemek güç. Bana göre, virüs hâlâ eski gücünü koruyor. Dolayısıyla onun eskiye oranla daha az etkili olduğunu düşünmek büyük bir hata. İpin ucunu bırakmamalı, korunmada da teşhiste de tedavide de ilk hızımızdan taviz vermemeliyiz" şeklinde konuştu.

Favipiravir'i üretmek için 4 ayrı yerli ilaç firmasına ruhsat verdiklerini belirten Bakan Koca, "Elimizdeki ilaçları ne zaman, ne dozda, ne süreyle kullanacağımız konusunda da ciddi tecrübeler edindik. Ayrıca güçlü bir ilaç stokuna da sahibiz. Etkili olduğunu gördüğümüz Favipiravir’i üretmek için 4 ayrı yerli ilaç firmamıza ruhsat verdik. Halen başka ülkelerden ithal ettiğimiz Favipiravir’de de yerli ve milli bir hamle içerisindeyiz. Kendi ihtiyacımızı kendimiz karşılayabileceğiz, dahası ihracat şansı bile yakalamamız mümkün" ifadelerini kullandı.

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 3 Ağustos itibarıyla toplam vaka sayısı 233.851 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 5.747'ye yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 217.497 olarak açıklandı.