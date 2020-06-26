Koronavirüs Belirtileri Listesine Yeni Semptonlar Eklendi!

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yeni tip koronavirüs salgınının belirtileri ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. CDC, koronavirüs belirtileri listesine üç yeni semptonun daha eklendiğini duyurdu. Peki, yeni koronavirüs semptonları neler? COVID-19 semptonları ile ilgili detaylar haberimizde.

Koronavirüs Belirtileri Listesine Hangi Semptonlar Eklendi?

Koronavirüs salgını ilk ortaya çıktığında hastalarda ateş, nefes darlığı ve kuru öksürük gibi semptonlar bulunuyordu. Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda her geçen gün COVID-19 hakkında daha fazla bilgiye sahip oluyoruz. CDC, son yaptığı açıklama ile birlikte üç yeni koronavirüs semptonun daha eklendiğini belirtti. Tıkanıklık veya burun akıntısı, mide bulantısı veya kusma, ishal yeni koronavirüs semptoları olarak açıklandı.

CDC'ye göre dikkat edilmesi gereken koronavirüs semptomlarının tam listesi:

Ateş veya titreme

Öksürük

Nefes almada zorluk veya nefes darlığı

Yorgunluk

Kas veya vücut ağrıları

Baş ağrısı

Tat veya koku kaybı

Boğaz ağrısı

Tıkanıklık veya burun akıntısı

Mide bulantısı veya kusma

İshal

Yeni tip koronavirüs taşıdığı halde belirti göstermeyen asemptomatik vakalar da bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs semptonlarını "En yaygın belirtiler", "Daha az yaygın belirtiler" ve "Ciddi belirtiler" olmak üzere üç kategoriye ayırdı. İşte DSÖ tarafından paylaşılan üç kategori:

En yaygın belirtiler:

Ateş

Kuru öksürük

Yorgunluk

Daha az yaygın semptomlar:

Ağrı

Boğaz ağrısı

İshal

Konjonktivit

Baş ağrısı

Tat veya koku kaybı

Ciltte döküntü veya parmaklarda veya ayak parmaklarında renk değişikliği

Ciddi belirtiler:

Nefes almada zorluk veya nefes darlığı

Göğüs ağrısı

Konuşma veya hareket kaybı

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 25 Haziran itibarıyla toplam vaka sayısı 193.115 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 5.046'ya yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 165.706 olarak açıklandı.