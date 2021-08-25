Koronavirüs Benzeri Salgın Yaşanma Olasılığı Hesaplandı

Yeni bir çalışmada koronavirüs benzeri salgın yaşanma ihtimali değerlendirildi. Çalışmanın sonucunda yeni, büyük pandemilerin beklenilenden çok daha yüksek bir ihtimal olduğu keşfedildi. Araştırma ekibi aslına bakılacak olursa koronavirüs ile hemen hemen aynı düzeyde bir etkisi olabilecek salgının her yıl yüzde 2 arttığını tespit etti.

Bu, bir insanın yaşamının süresi göz önünde bulundurularak ele alındığında her insanın hayatında en az bir kez büyük bir salgın görme ihtimalinin yüzde 38 olduğu ve olasılığın gün geçtikçe daha da kötüleştiği anlamına geliyor.

Duke Üniversitesi Küresel Çevre Sağlığı Araştırmacısı William Pan, çalışmada elde edilen en önemli sonucun İspanyol gibi ve COVID-19 gibi büyük salgınların yaşanmasının olası olduğuna işaret etti.

Koronavirüs Benzeri Salgın Yaşanma İhtimali Yüzde Kaç?

Araştırmada yer alan ekip, 1600 yılından bugüne kadar meydana gelen salgınların kayıtlarını inceledi. Ekip bilinen, belgelenmiş ve can kaybı olan 476 salgın tespit etti.

Ölüm sayısı kesin olmamakla birlikte şu anda dünyada devam eden bulaşıcı hastalıklar analizin dışında tutuldu. Bu, COVID-19, HIV ve sıtma gibi hastalıkların araştırmada göz önünde bulundurulmadığı anlamına gelir.

Ekip, verileri analiz etmek için pareto dağılımı ile ayrıntılı modelleme kullandı ve yıllık salgın sayısının son derece değişken olduğunu ve 1918-1920'deki İspanyol gribi gibi aşırı olumsuz sonuçları olan bir salgının son 400 yılda yüzde 0,3 ile 1,9 arasında bir yerde meydana gelme olasılığının olduğunu tespit etti.

Bu olasılığının sabit olmadığını, aksine çok değişken olduğunu belirtmek gerekiyor. Son 50 yıl içinde söz konusu olasılıkta önemli bir artış meydana geldi ve yeni bulaşıcı hastalıklar ortaya çıktı. SARS-CoV-2 bunun en bariz örneği oldu ancak son birkaç on yılda bile insanlar domuz gribi, kuş gribi, ebola ve çok daha fazlası ile karşılaştı.

Ekip, bu bulgunun COVID-19'a benzer salgınların yaşanma ihtimalinin yüksek olduğunu gösterdiğini belirtti. Öyle ki şu anda bir kişinin yaşamı boyunca en az bir salgınla karşılaşma ihtimali yaklaşık yüzde 38'e denk geliyor. Bu, önümüzdeki on yıllarda ikiye katlanabilir.

İstatistiksel araştırmanın sonuçlarına bakılacak olursa şu an mevcut bir salgın sona erdikten sonra yakın bir zamanda yaşanması muhtemel başka bir salgına karşı hazırlıklı olmak gerekiyor.