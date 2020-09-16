  1. Tamindir
  2. haber
  3. Bilim
  4. Koronavirüs Bilim Kurulu Toplanıyor: Sokağa Çıkma Yasağı Gelecek Mi?

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplanıyor: Sokağa Çıkma Yasağı Gelecek Mi?

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanacak. Fahrettin Koca açıklama yapacak.

5-agustos-turkiye-koronavirus-tablosu
Emre Fırtına
Emre Fırtına -

Ülkemizde ve dünyada koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor. Koronavirüs ile mücadele tüm hızıyla sürüyor. Artan vaka sayılarının ardından ülkemizde sokağa çıkma yasağının gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Koronavirüs Bilim Kurulu bir kez daha toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı saat 17:00'da yapılacak. Toplantı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklama yapılacak.

Sokağa Çıkma Yasağı Gelecek Mi?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında vaka sayısında son durumun ve yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağının konuşulması bekleniyor. Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi’nde saat 19:00 basın açıklamasında bulunacak. Toplantıda görüşülen konular Fahrettin Koca tarafından açıklanacak.

Tamindir.com'u takipte kalarak ve bildirimleri açarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı açıklamadan anında haberdar olabilirsiniz. En güncel haberleri kısa süre içerisinde sizlere aktarıyoruz.

Ülkemizde Son Durum

15 Eylül itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 294.620 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 7.186'a yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 1.327 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 261.260 olarak açıklandı.

Hemen aşağıdan paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

15-eylul-turkiye-koronavirus-toplam-vaka-sayisi-ve-can-kaybi

Amazon Prime Türkiye'de! İşte Amazon Prime Türkiye Fiyatı İNTERNET Amazon Prime Türkiye'de! İşte Amazon Prime Türkiye Fiyatı

Aşağıda yer alan bağlantıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.

ETİKETLER: koronavirüs

YORUMLAR