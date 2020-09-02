Koronavirüs Bilim Kurulu Toplanıyor: Fahrettin Koca Açıklama Yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu bir kez daha toplanıyor. Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı saat 17:00’de video konferans yöntemiyle yapılacak. Toplantı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklama yapılacak.

Fahrettin Koca Saat Kaçta Açıklama Yapacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu Toplantısı'ndan hemen sonra açıklama yapması bekleniyor. Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi’nde saat 19:00 basın açıklamasında bulunacak. Toplantıda artan vaka sayılarının ve yeni tedbirlerin görüşüleceği söylenmekte. Toplantıda görüşülen konular Fahrettin Koca tarafından açıklanacak.

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Ülkemizde Son Durum

1 Eylül itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 271.705 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6.417'e yükseldi. Toplam iyileşen hasta sayısı 245.929 olarak açıklandı.