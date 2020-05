Bilim Kurulu Üyesi: Koronavirüs Birinci Dalga Bayram Sonu Bitebilir

Sağlık Bakanı, Mayıs ayı başında Türkiye’nin koronavirüs karşı mücadelede ilk dönemi tamamladığının müjdesini vermişti. Peki, Bilim Kurulu üyeleri ne düşünüyor? Bilim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Tevfik Özlü, Türkiye koronavirüs tablosu böyle giderse bayram sonunda birinci dalgayı atlatmanın mümkün olabileceğini söyledi.

Özlü: Bayram Sonunda Birinci Dalgayı Atlatmış Olabiliriz

Sağlık Bakanı Koca’nın açıklamasına göre, koronavirüsle mücadelde ilk dönem tamamlandı, normalleşme sürecine girildi, yeni normal hayat başladı. Sokağa çıkma yasakları, kısıtlamaları koronavirüs vaka sayısını ciddi oranda düşürdü, iyileşenlerin sayısı da günden güne artıyor. Ancak yetkililer tedbirlerin hemen gevşetilmemesini tavsiye ediyor. İlk dalga atlatılsa da ikinci dalga çok daha önemli, dikkatsizlik başa döndürebilir. Peki, ikinci dalga ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, NTV canlı yayınında koronavirüs son durumu değerlendirdi. Özlü, kontrollü sosyal hayatta nasıl davranılması gerektiğini anlattı ve salgın sürecinde başa dönülmemesi için dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı. Kalabalığa karışılmamasını vurgulayan Özlü, koronavirüs ikinci dalganın başlama tarihini merak edenler için şu açıklamada bulundu: “Türkiye için en yoğunlaşmamız gereken ilk dalgayı sonlandırmak. Birinci dalgada duraklama gibi geri dönme gibi risk olabilir. Böyle giderse bayram sonu itibariyle birinci dalgayı atlatmış olabiliriz.”

İlacı Yok, Tedbirlere Devam!

Özlü, geçtiğimiz günlerde ikinci dalga için uyarmıştı: “Şu an bunun aşısı yok. Biz şu an aşı yapmıyoruz. İlaç da yok elimizde. Toplumun %100’ü hastalığı geçirmedi. Geçirmeyen kimseler var. Siz önlemleri almazsanız, önlemleri hafifletirseniz mikroorganizma döngüsünü sağlamak için tekrar harekete geçecek ve ikinci dalgaya sebep olacak. Aslında yine her şey kurallarla ilişkili. Önümüzde örnekler de var. Ve başka ülkelerde süreci sürekli izleyip takip ediyoruz. Kurallara uyduğumuz sürece rakamlar daha da azalacaktır. Pandemi tüm dünyayı etkileyen ve o mikroorganizmaya karşı tüm dünyanın mücadele ettiği bir hadisedir. Bu şu an tüm dünyada biliniyor ve bu sürecin hemen bitmeyeceğini gösteriyor. Belki 2021 yılında da olacak. Bizim istediğimiz şey kurallara uyarak bu süreci rahatlatabilmek. Bu dediklerim 'her şey kötü' manasında algılanmasın fakat bu bir süreç. Yazın da yönetilmesi gereken bir süreç. Onun için de zaten bütün önlemler alınıyor.”