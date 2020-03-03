Koronavirüs BMW'yi Vurdu! 150 Çalışan Karantinaya Alındı

Almanya'nın otomotiv devi BMW, koronavirüs salgını ile sarsıldı. BMW fabrikasında çalışan bir işçide virüs tespit edildi. Yapılan tespit sonrasında aynı departmanda çalıştığı 150 işçi karantina altına alındı.

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve hızlı dünyanın dört bir yanına yayılan COVID-19 salgını, öngörülemez şekilde yayılmaya devam ediyordu. Yakın zaman önce Almanya'ya sıçradığı açıklanan virüs salgını, bu sefer BMW fabrikasında görüldü. Salgının başlamasının ardından yurt dışına çıkmadığı bilinen bir işçide koronavirüs tespit edildi. Tespitin yapılmasının ardından çalıştığı departmandaki 150 diğer işçi karantina altına alındı.

BMW'nin araştırma-geliştirme departmanın çalışan ismi belirsiz kişi, uzun süredir Almanya dışına çıkmamıştı. Hal böyle olunca virüsü nereden kaptığı anlaşılamadı ve departman içerisinde temas halinde olduğu 150'den fazla kişi karantina altına alınarak, durum daha fazla büyümeden kontrol altına alınmaya çalışıldı. Virüs şüphesi sebebiyle o departmanın çalışmasını bir süre durduran şirket, buna rağmen operasyonların sıkıntısız şekilde devam ettiğini aktardı.

Almanya'da bugüne kadar 157 farklı kişide koronavirüs tespit edilmişti. Virüs tespiti yapan kişilerden herhangi biri henüz hayatını kaybetmezken, Almanya durumu kontrol altına almaya çalışıyordu. Almanya'nın yanı sıra birçok farklı Avrupa ülkesinde koronavirüs şüphesiyle yüzlerce kişi gözlem altına alınmıştı.

Araba üreticileri sadece çalışanlarının sağlığı açısından değil; Çin'de üretimin neredeyse durması sebebiyle başka sıkıntılar çekiyorlardı. Üretim hatlarında problemler yaşayan BMW gibi devasa üreticiler, hedeflerini tutturamayacaklarından yakınıyorlardı.