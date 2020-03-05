Koronavirüs Bu Sefer İnsandan Hayvana Geçti

Hong Kong'da evde beslenen bir köpekte koronavirüs COVID-19 tespit edildi. Bilim insanları yaptıkları araştırmanın ardından virüsün köpeğe sahibinden bulaştığını doğruladılar. Böylece yeni koronavirüs türünün insnadan hayvana geçmesinin ilk örneği tespit edilmiş oldu.

60 yaşındaki bir kadına ait olan köpek, Cuma gününde yapılan test sonucunda koronavirüs taşıdığı tespit edilmesi üzerine hayvan barınağında karantinaya alınmıştı. Cuma gününden sonra tekrar tekrar test edilen köpeğin sonucunun pozitif olduğu kesinleşti.

Hong Kong Tarım, Balıkçılık ve Doğal Hayatın Korunması Departmanı (AFCD), yaptığı açıklama ile köpeğin testlerinin doğruluğunu teyit etti. Pomeranya türündeki köpeğin, düşük seviyeli taşıyıcılık özellikleri gösterdiğini dile getiren kurum, bunun virüs için bir ilk olduğunun altını çizdi. AFCD, üniversitedeki uzmanlar ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü tarafından vakanın, "insanda hayvana geçen ilk olay" olarak kayıt altına alındığını belirtti.

Kurum, köpeğin dış görünüşünde herhangi bir değişiklik olmadığını ya da virüs kaptığına dair belirti göstermediğinin altını çizdi. Hong Kong hükumeti, geçtiğimiz günlerde aldığı karar sonrasında hayvanların da karantina altına alınmasını öngören bir yönetmeliği onaylamıştı. Bu karar sonrasında iki köpek, barınaklarda karantina altına alınmış ve teste tabi tutulmuştu.

Karantina altında olan ikinci köpekten alınan örnek ise negatif çıkmıştı. Köpeğin tekrar test edildikten sonra barınakta kalmaya devam edeceğini dile getiren yetkililer, 14 günlük karantina süresi sonrasında yapılacak test sonucuna göre karar verileceğini dile getirdiler.

Pomeranya türündeki köpeğin ise sürekli olarak izlenmeye devam edileceği, testlerin negatif çıkması durumunda sahibine iade edileceğini aktardılar.