Koronavirüs Bulaşıcılığı Büyük Artış Gösterdi: Yeni Makine Öğrenimi Tekniği!

Bilim insanları tarafından yapılan araştırmalar sonucunda ilginç bir sonuç ortaya çıktı: Koronavirüs bulaşıcılığı büyük artış gösterdi. Üstelik bunun bulunması için yeni makine öğrenimi tekniği tercih edildi. Hadi gelin konu ile ilgili tüm detaylara birlikte göz atalım.

Michigan State Üniversitesi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Koronavirüs bulaşıcılığı ile ilgili bazı farklı sonuçlar elde edildi. Bu sonuçlara göre, makine öğrenimi sayesinde aslında ortaya çıkabilecek daha farklı tespitlerin yapılabileceği görüldü. Elde edilen veriler ise yüksek oranda doğruydu. Yeni makine öğrenimi tekniği ile birlikte, virüsün çok daha bulaşıcı hale geldiği görüldü.

Standart seyreden Koronavirüs bulaşıcılığı büyük artış gösterdi

Üniversitede Matematik ve Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Bölümü’nden profesör Guowei Wei, bu hastalık hakkında son derece önemli açıklamalarda bulundu. 20 binden fazla SARS-CoV-2 virüs örneğini inceleyen bilim insanı, bulaşıcılığı etkileyen proteine odaklandı.

Virüsün bilinen 6 alt türünden 5’i daha bulaşıcı oldu ve bu durum daha geniş çaplı bir salgın sürecine neden olabilir. Zaten şu anda bile ikinci bir dalga yaşadığımız ifade ediliyor. Bu durumun en büyük nedenleri arasında virüsün daha bulaşıcı konuma gelmesi etkili diyebiliriz.

Makine öğrenmesinden yardım alınarak kullanılan nöral ağ; 8,000 farklı protein etkileşimini analiz etmeyi başarabiliyor. Virüsün geçirebileceği 3686 mutasyon olduğu daha şimdiden ifade ediliyor. Muhtemelen ilerleyen zamanlarda bu mutasyonların ne tür sonuçlara neden olabileceği daha net bir şekilde görülebilecek. Sizce Koronavirüs ile ilgili nasıl bir değişim yaşanabilir? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.