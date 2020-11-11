Koronavirüs Bulaşma Riski En Yüksek Mekanlar Açıklandı

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken bilim insanları tarafından yapılan araştırmalar ile beraber COVID-19 ile ilgili yeni bilgilere sahip oluyoruz. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Stanford Üniversitesi ve Northwestern Üniversitesi’nde yer alan araştırmacılar, koronavirüs bulaşma riski en yüksek mekanları açıkladı.

Koronavirüs Bulaşma Riski En Yüksek Mekanlar Neler?

Stanford Üniversitesi ve Northwestern Üniversitesi’nde yer alan araştırmacılar, yeni tip koronavirüs ile ilgili oldukça önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen araştırmada koronavirüs bulaşma riski en yüksek mekanlar belli oldu. Peki, COVID-19 bulaşma riskinin en yüksek olduğu mekanlar neler?

Stanford Üniversitesi ve Northwestern Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar, COVID-19 salgınının Amerika Birleşik Devletleri’nde yer alan Atlanta, Chicago, Dallas, Houston, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphia, San Francisco ve Washington DC’deki bulaşma hızını tespit edebilmek için akıllı telefon konum verilerini inceledi. Araştırma ekibi, marketler, kiliseler, oteller ve barlar gibi halka açık kapalı alanlara yaklaşık 98 milyon insanın saatlik hareketliliğini haritalandırdı.

Söz konusu bölgelerdeki vaka sayılarını gözlemleyen araştırmacılar, vatandaşların belirli mekanlara ne kadar sıklıkta gittiğini inceledi. Bu mekanlar arasında marketler, spor salonları, kafeler, muayenehaneler, ibadethaneler, oteller ve restoranlar yer alıyor. Koronavirüs bulaşma riski en yüksek mekanların belli olduğu araştırmaya göre ortalama metropollerde spor salonları, restoranlar, kafeler, spor salonları ve dini kurumların tekrar açılması vaka sayılarının çok hızlı bir şekilde artmasına neden oldu.

Nature isimli saygın bilim dergisinde yayımlanan makalede restoranlar, spor salonları ve diğer kalabalık kapalı mekanların doluluğunu azaltmanın COVID-19 salgınının yayılmasını ciddi oranda yavaşlatabileceği ifadesi yer aldı. Stanford Üniversitesi'nden Doç. Dr. Jure Leskovec, “Bu tür mekanlarda doluluk oranı yüzde 20’yle sınırlandırılırsa enfeksiyonları yüzde 80’den fazla oranda azaltabilir” ifadelerini kullandı.

Araştırmada, düşük gelirli mahallelerde yaşayan vatandaşların yeni tip koronavirüse yakalanma riskinin daha yüksek olduğu belirtildi. Bilim insanları, söz konusu bölgelerde yer alan mekanların genelde daha küçük olduğunu ve bu sebepten ötürü kalabalık hale gelmenin daha müsait olduğunu ifade etti.

Nature bilim dergisinde yayımlanan makalenin yazarlarından Leskovec, "Modelimiz, düşük gelirli bir bireyin bakkal ziyaretinin, yüksek gelirli birine kıyasla iki kat tehlikeli olduğunu öngörüyor". Bunun sebebi, düşük gelirli bireylerin gittiği bakkalların yüzde 60 oranında daha fazla insan tarafından ziyaret edilmesi ve bireylerin orada yüzde 17 oranında daha uzun kalması” şeklinde konuştu.