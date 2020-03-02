Koronavirüs Çin'deki Hava Kirliliğini Neredeyse Bitirdi

Çin'in Wuhan kentinde başlayan koronavirüs salgını, hiç beklenmedik bir sonuç verdi: Çin'deki hava kirliliği büyük oranda azaldı. Salgın sonrasında insanların dışarıya çıkmaktan çekinmesi ya da devletin uyguladığı karantina kararları sonrasında, düşen hava kirliliği uzaydan görüntülendi.

NASA, düzenli olarak Dünya'nın çeşitli noktalarında hava kirliliği raporları hazırlıyordu. Özellikle Çin'deki hava kirliliğini günü gününe takip eden kurum, salgın sonrasındaki değişimi harita üzerinde gösterdi. Yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Açıklamada, havada bulunan Nitrojen Dioksit miktarındaki azalmaya bağlı olarak Ocak ayından bu yana hava kirliliğinin yüksek oranda azaldığını tespit edildiğini açıkladı.

Azalmanın sebebinin büyük oranda Çin’de yavaşlayan ekonomik durum olduğu ifade edildi. NASA’nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi’nin Hava Kalitesi Araştırmacısı Fei Liu, Nitrojen Dioksit miktarının daha önce 2008’de görülen ekonomik durgunluk sırasında birkaç ülke üzerinde düştüğünü, ancak düşüşün kademeli olarak gerçekleştiğini söyledi. Liu, “Böyle geniş bir alanda, belirli bir olaya bağlı olarak ilk kez bu kadar dramatik bir düşüş görüyorum."

Daha önce benzer dramatik bir düşüş 2008 Pekin Olimpiyatları sırasında yaşanmıştı. Olimpiyatlar sebebi ile şehirde çeşitli kısıtlamalar uygulayan Çin Komünist Partisi, araç dolaşımına ve fabrika üretimlerine belirli kısıtlamalar koymuştu. Bu sebeple şehirdeki hava kirliliği büyük oranda düşmüş ve ortam yaşanabilir bir hale gelmişti.