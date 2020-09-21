Koronavirüs Çin Laboratuvarlarında Mı Geliştirildi? Bilim Adamlarından Açıklama

Çinli virolog Dr. Li-meng Yan geçtiğimiz günlerde COVID-19'un insan yapımı olduğunu iddia etmişti. Bilim adamları bu iddia hakkında bir açıklama yaptı. Koronavirüs laboratuvarda mı geliştirildi? İşte detaylar.

Koronavirüs Laboratuvarda Mı Geliştirildi?

Yeni koronavirüs SARS-CoV-2'nin neden olduğu COVID-19 salgını, dünya çapında 910.000'den fazla ölüme neden oldu. Koronavirüsün Çin laboratuvarlarında yapay olarak geliştirildiğini iddia eden bir araştırma makalesi ana bilim adamları tarafından geniş çapta reddedildi.

AS.com'un aktardığı habere göre, bilim adamları kanıtların koronavirüsün doğal olarak ortaya çıkma ihtimalinin çok daha fazla olduğunu gösterdiğini söylüyor. Bilim adamları tarafından yayınlanan makalede "SARS-CoV-2, doğal olarak oluşan zoonotik bir virüsle tutarsız biyolojik özellikler gösteriyor" cümlelerine yer verildi.

Dünya Genelinde Son Durum

9 Eylül itibari ile dünya genelinde tespit edilen vaka sayısının 30.919.638 olduğu açıklandı. Dünya genelinde koronavirüsten dolayı 959.332 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. İyileşen hasta sayısının da 21.152.996 olduğu bilgisi paylaşıldı.

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