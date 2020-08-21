Koronavirüs Sayesinde Doğal Kaynaklar 3 Hafta Daha Fazla Dayanacak

Potsdam İklim Araştırmaları Enstitüsünün de katılımıyla yapılan çevre hesaplamalarına göre Koronavirüs sayesinde doğal kaynaklar daha az harcandı. Hatta bu yılki Limit Aşımı Günü 3 hafta geriye giderek Ağustos'a denk geldi. Koronavirüsle doğal kaynakların ne ilgisi var ve Limit Aşımı Günü nedir?

Limit Aşımı Günü nedir?

Gittikçe kalabalıklaşan insanoğlunun dünya talebine bağlı olarak hesaplanan Limit Aşımı Günü, geçtiğimiz yıl için 29 Temmuz olmuştu. Yani 29 Temmuz 2019'da yıllık doğal kaynak limitimizi tamamlamış ve gereğinden fazla kaynak kullanmaya başlamıştık.

Koronavirüs doğal kaynak harcamalarını azalttı

Koronavirüs pandemisi boyunca dünya üzerindeki pek çok etkinlik durduruldu ve doğal kaynaklara olan ihtiyaç biraz daha azaldı. Buna bağlı olarak yapılan araştırmada yenilenebilir küresel kaynakların tüketimini bu yıl üç hafta geciktiği ifade edildi. 22 Ağustos'tan itibaren insanlar için bu yıla ait yenilebilir kaynakları tüketmiş olacağız.

Potsdam İklim Araştırmaları Enstitüsüne göre bu gerilemenini temel sebebi yüzde 10 oranında daha az ağaç kesilmesi ve buna bağlı olarak salınan karbondioksit miktarının azalması.

Türkiye'nin Limit Aşımı Günü ne zaman?

Ayrıca 22 Ağustos tarihinin dünya için ortak olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Küresel Ayak İzi Ağına ilişkin verilere göre her ülkenin Limit Aşımı Günü farklı olabilirken ülkelerin fabrika sayısı, ağaç miktarı, aktif taşıt sayısı gibi veriler bu günü değiştirebiliyor.