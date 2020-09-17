Koronavirüs Dolandırıcıları İş Başında: Bu Mesajları Açmayın!

Geçtiğimiz yıl ülkemizde Android işletim sistemine sahip cihazları hedef alan Anubis Android bankacılık Truva Atı saldırıları gerçekleşmişti. Kaspersky uzmanları, son günlerde yeni bir saldırı dalgası tespit etti. Yeni tip koronavirüs salgınının etkisini sürdürdüğü bu dönemde koronavirüs dolandırıcıları krizi fırsata çevirmeye çalışıyor. Peki, akıllı telefon kullanıcıları hangi siber tehdit ile karşı karşıya kaldı? Konu ile ilgili detaylar haberimizde.

Koronavirüs Dolandırıcıları Cihazınıza Virüs Bulaştırabilir

Kaspersky uzmanları, eylül ayının ilk iki haftasında Anubis Truva Atı (Trojan-Banker.AndroidOS.Anubis) tarafından yapılan toplu SMS mesaj gönderimlerini tespit etti. Söz konusu mesajda "1000 TL Anında Pandemi Destek Ücreti Tüm Vatandaşlarımıza Ücretsiz Tanımlanmıştır *bağlantı adresi*” ifadeleri yer alıyor. Kullanıcı mesajda yer alan bağlantıya dokunduğu takdirde yeni tip koronavirüs salgını vesilesiyle Sağlık Bakanlığı adına Türk ailelerine ücretsiz destek sunduğunu iddia eden bir web sitesi ziyaret ediliyor.

Açılan web sitesinde maddi yardıma buşvurmak için kullanıcıdan bir uygulama indirmesi isteniyor. Kullanıcıdan indirmesi istenen uygulamanın ise Anubis Android Bankacılık Truva Atı olduğu belirtildi. Kaspersky uzmanları, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 2020 yılının başından bu zamana kadar Anubis Truva Atı ile karşılaşan Türk kullanıcıların saysıının 2019 yılının aynı dönemine kıyasla 3 kattan fazla arttığını belirtti.

İlk kez birkaç yıl önce ortaya çıkan Anubis Truva Atı, bazı hizmetleri taklit eden kötü amaçlı yazılımlara gizleniyor. Bilgisayar korsanları, sosyal mühendislik ve kimlik avı yöntemlerini kullanarak kullanıcıların söz konusu kötü amaçlı yazılımları indirmesi amaçlanıyor. Truva Atı indirilip çalıştırıldıktan sonra şu işlemleri gerçekleştirebiliyor:

• SMS mesajlarının gönderilmesi, alınması ve silinmesi

• Kişi listelerinin ve hesap bilgilerinin çalınması

• Web sitelerinin açılması

• Mobil cihazda depolanan dosyaların şifrelenmesi

• Ekran görüntülerinin alınması ve ses dosyalarının kaydedilmesi

• Tuş vuruşlarının izlenmesi

• Bankacılık uygulamalarında kullanıcının kimlik bilgilerini çalmak için sahte giriş sayfalarının gösterilmesi

Kaspersky Kötü Amaçlı Yazılım Analisti Alexander Eremin, Anubis ve benzeri kötü amaçlı yazılımlardan korunmak için birtakım önerilerde bulundu. İşte, kötü amaçlı yazılımlardan korunmak için uygulayabileceğiniz yöntemler:

• Uygulamaları sadece resmi kaynaklardan indirin

• Mümkünse akıllı telefon ayarlarınızda üçüncü parti uygulamaların kurulumunu devre dışı bırakın

• Bilinmeyen gönderenlerden gelen şüpheli bağlantılara tıklamayın

• Mobil cihazınızı korumak için güvenilir bir güvenlik çözümü kullanın