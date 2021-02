Koronavirüs Dolandırıcılarının Yeni Yöntemi Şoke Etti: Bu Tuzağa Düşmeyin!

Koronavirüs dolandırıcıları, vatandaşları kandırarak banka bilgilerine erişmek için yeni yöntemler denemeye devam ediyor. Kötü niyetli insanların COVID-19 aşısı yaptırmak isteyenleri hedef aldığı ortaya çıktı. Dolandırıcıların yeni yöntemine ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Siber güvenlik kuruluşu Eset Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Lukas Stefanko, Twitter hesabı üzerinden dolandırıcıların yeni yöntemini açıkladı. Stefanko tarafından yapılan açıklamaya göre siber dolandırıcılar, Sağlık BakanlığI'na ait bir web siteyi taklit ediyor. Böylece kötü niyetli insanlar, vatandaşları kandırarak banka bilgilerini ele geçirmeyi amaçlıyorlar.

Dolandırıcıların kurduğu bu tuzak, yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin bilgi edinmek ya da randevu almak isteyen vatandaşları, Sağlık Bakanlığı COVID-19 Bilgilendirme internet sayfası olan "covid19.saglik.gov.tr" yerine sahte bir web sitesine yönlendiriliyor. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından “Aşıla” uygulamasının web sitesini taklit eden dolandırıcıların amacı ise kullanıcıları sahte internet sitesine yönlendirerek cihazlarına truva atının yüklenmesini sağlamak. Siber dolandırıcılar bu şekilde kullanıcıların bankacılık dahil finansal bilgilerini ele geçiriyor.

Eset Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Lukas Stefanko, “Bu yıl bu tarz dolandırıcılıklardan daha fazlasına hazır olun” ifadelerini kullanarak insanları dolandırıcılık konusunda uyardı. Stefanko tarafından yapılan açıklamaya göre Cerberus olarak isimlendirilen bu kötü amaçlı yazılım, yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin sahte web sitede gizleniyor. Sahte web siteye giren kullanıcıların cihazlarına Cerberus kötü amaçlı yazılımının yüklenmesi sağlanıyor.

Söz konusu dolandırıcılık yönteminden korunmak için göz önünde bulundurmanız gereken bazı öneriler yer alıyor. Siber güvenlik uzmanı Stefanko, internet kullanıcılarının bu tarz oltalama (phishing) dolandırıcılığına maruz kalmaması için bazı önerilerde bulundu. İşte COVID-19 aşı dolandırıcılığından korunmak için alınması gereken önlemler:

