Bulaşıcı Hastalık Uzmanı, Koronavirüs Döneminde Kaçınılması Gereken 5 Aktiviteyi Açıkladı

Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Debra Goff, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını döneminde kaçınılması gereken 5 aktiviteyi duyurdu. İşte kaçınılması gereken 5 aktivite.

Koronavirüs Döneminde Kaçınılması Gereken Aktivite

Bgr.com'un aktardığı habere göre, bulaşıcı hastalıklar uzmanı şu dönemde yapılmaması gereken aktiviteleri şu şekilde sıraladı:

Yolculuklar Büyük kapalı toplantılar Bir arkadaşın evinde akşam yemeği Tiyatrolar Toplu taşıma

Koronavirüs hastalığından korunmak için ellerinizi sürekli yıkamanız ve dezenfekte etmeniz gerekiyor. AVM gibi toplu alanlarda çok fazla kalmamanız önerilmekte. Maske takarak ve sosyal mesafeyi koruyarak hastalıktan korunmak mümkün.

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız öneriler arasında. öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın. Öksürük veya ateş gibi belirtiniz var ise en yakın sağlık kuruluşuna mutlaka gidin.

Vaka Sayısı Kaç Oldu?

24 Ağustos itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 259.692 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6.139'a yükseldi.