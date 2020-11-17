Koronavirüsle Mücadele Kapsamında Elektronik Bileklik Dönemi Başlıyor

Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında vaka ve temaslı takibi için elektronik bileklik altyapısının hazır olduğunu açıkladı ve konu ile ilgili oldukça önemli bilgiler paylaştı.

Salgında Elektronik Bileklik Dönemi Ne Zaman Başlayacak?

HIMSS Eurasia 2020 Sağlık ve Bilişim Teknolojileri Konferansı esnasında oldukça önemli bilgiler paylaşan Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, COVID-19 ile mücadelede özellikle temaslı ve pozitif vakaların karantina takipleri için Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına eklenecek yeni özellikler ile elektronik bileklik alt yapısının hazır olduğunu duyurdu.

Hayat Eve Sığar’a eklenen ses, yüz tanıma gbi özellikler ile izolasyon kontrolü yapılabileceğini belirten Dr. Birinci, bilekliğin kişinin ateşi yükseldiği anda uyarı vereceğini söyledi. Dijital altyapılar sayesinde Türkiye’nin dünyadaki en iyi filyasyon uygulayan ülkelerden bir tanesi olduğunu ifade eden Dr. Birinci, söyleyerek "Filyasyon ekiplerimiz vaka ve temaslı takipleri sırasında şimdiye dek dünyanın çevresini 160 kez dolaşacak kadar mesafe kaydetti. Sanal santral üzerinden 9,5 milyon dakika telefon görüşmesi yapıldı" şeklinde konuştu.

Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Birinci, "Geliştirdiğimiz ve çok kısa süre içerisinde hayata geçireceğimiz yeniliklerle HES uygulaması içerisinde, ses ve yüz tanıma ve akıllı bileklik gibi, izolasyon denetimini daha da güçlendiren geliştirmeleri yayınlayacağız” dedi.

Bakan Yardımcısı Dr. Birinci, “Şu anda 70 milyonu geçen HES kodu sayısı var. 46 milyon kişi en az bir kez HES kodu almış. Aktif HES kodu sayısı 64 milyona ulaşmış durumda. Yani belli ki Türkiye'deki hemen hemen herkes kullanıyor. 19 Nisan'da bütün normalleşme sürecine hazırlanırken HES uygulamasını açmıştık ve HES kodunu sistem üzerinden çalıştırmaya başladık. 30 milyonun üzerinde kullanıcı ile dünyada en çok kullanıcısı olan uygulama diyebiliriz. Ülke nüfus oranına göre baktığımızda ise dünyada ikinci sıradayız" ifadelerini kullandı ve açıklamasına şu şekilde devam etti: