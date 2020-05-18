Koronavirüse Karşı Etkili Antikor Bulunmuş Olabilir (Aşıya Gerek Kalmayabilir!)

Tüm dünya koronavirüs aşısını bulmak için uğraşıyor ancak buna gerek kalmayabilir. Amerikalı biyoeczacılık firması, koronavirüsü dört gün içinde vücuttan atan bir antikor keşfettiklerini iddia etti.

Aşı Çıkmadan Aylar Önce Hazır Olacak

Fox News’ın çıktığı habere göre, Kalirfoniya merkezli Sorrento Therapeutics adlı bir firma, yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgınına karşı antikor bulduklarını açıkladı. Firma, keşfettikleri STI-1499 adında antikorun Covid-19 virüsünü %100 engellediğini iddia ediyor. Söz konusu antikor tedavisinin Kovid-19 aşısı piyasaya çıkmadan aylar önce hazır olabileceğini de belirtiyorlar. Firmanın CEO’su Dr. Henry Ji, tedavinin olduğunu ve yüzde yüz çözüm sunduğunu vurgulayarak, “Vücudunuzda nötrleştirici antikor varsa, sosyal mesafeye ihtiyacınız yoktur. Hayatı korkmadan normale döndürebilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

Vücuda Girmesini Engelliyor

Şirket tarafından koronavirüse karşı yüzde yüz etkili olduğu belirtilen antikor bulunana kadar son 10 yıldır milyarlarca antikor testi yapılmış. Uygun olan yüzlercesi Kovid-19 virüsüne karşı direnç gösterdiği hatta vücuda girişi engellediği ancak özellikle bir tanesinin virüsün sağlıklı hücrelere bulaşmasını %100 engellediği fark edilmiş. Ji, keşfettikleri antikora ilişkin “Antikor, bir virüsün vücuda girişini engellediği zaman o virüs hayatta kalamaz. Hücreye giremezlerse çoğalamazlar. Yani, virüsün hücreyi ele geçirmesini önlersek, virüs sonunda ölür. Vücut da bu virüsten temizlenir. STI-1499 antikoru, virüsün etrafını sararak vücuttan dışarı atılmasını sağlıyor.” dedi.

Yan Etkisi Yok, Aşıdan Daha Etkili Olabilir

CEO, antikorun yan etkisinin olmadığı, aşıdan daha etkili olabileceğini ileri sürüyor. Covi-Shield olarak adlandırılan kokteyl, üç farklı antikordan oluşacak ve FDA (Amerika Gıda ve İlaç İdaresi) tarafından onaylanırsa ilk aşamada Kovid-19 hastaları ve işe dönen insanlara uygulanacak.

Uzmanlar: İnanmayın!

Uzmanlar, bu kadar kısa zamanda %100 çözümün mümkün olduğunu, bu söylemlere %100 şüpheyle yaklaşılması uyarısında bulunuyor.