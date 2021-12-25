Koronavirüs Felç Yapar mı? Prof. Dr. Şendur Açıkladı!

Koronavirüs felç yapar mı? Medicana International İzmir Hastanesinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Faruk Şendur, merak edilen soruya ilişkin çok önemli bir açıklama yaptı. Prof. Dr. Şendur tarafından yapılan açıklamaya ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Koronavirüs Felç Yapar mı Sorusuna Yanıt Geldi

DHA'daki habere göre COVID-19'un sadece bir solunum yolu hastalığı olmadığını belirten Pof. Dr. Faruk Şendur, koronavirüsün sinir ve damarlara tutunabilen bir rahatsızlık olduğunu, bu nedenle beyin felci ve hareket sistemi problemlerinin ortaya çıkabildiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüsün ilk çıktığında bir solunum yolu hastalığı olarak görüldüğünü fakat zaman içerisinde virüsün engel tanımadığının anlaşıldığını ifade eden Prof. Dr. Şendur, akciğer bronçlarına tutunabilen COVID-19'un farklı vücut dokularında yer bulabildiğini belirtti.

COVID-19'un damarlara ve sinirlere bağlanma özelliğine sahip olduğunun altını çizen Prof. Dr. Şendur, ilk zamanlarda koku ve tat almada sorunların meydana geldiğini ifade etti. Prof. Dr. Şendur tarafından paylaşılan bilgilere göre daha sonra virüsün farklı sinir ve damarlara tutunup hastalık yapma yeteneğine sahip olduğu ortaya çıktı.

Bu nedenden dolayı bazı beyin felçleri, hareket sistemi problemlerinin de ortaya çıkmaya ve literatürde yer almaya başladığının altını çizen Prof. Dr. Şendur, "Sinir sistemini de tutabilen bir hastalık olduğu ortaya çıktı" dedi.

Koronavirüsü yalnızca ağır şekilde atlatan hastalarda değil, hafif seyredenlerde de benzer sağlık sorunlarına rastlayabildiklerini söyleyen Prof. Dr. Şendur, COVID-19'u atlatan kişilerin bir tanesinde kas iskelet sisteminde zayıflıklara neden olan Guillain-Barre hastalığına rastladıklarını ifade etti.

Literatürde bunlara sık sık rastladıklarını ifade eden Prof. Dr. Faruk Şendur, "Beyin zarı iltihapları, omuriliği tutan bazı vakalar bildiriliyor" sözlerini kullandı. Bu konuda oran vermenin biraz zor olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şendur, sakat bırakan, beyin omurilik hasarlarına yol açabilen durumlarla karşılaştıklarını belirtti.

Prof. Dr. Şendur, "Bizim 'mononöropati' dediğimiz yani tek sinir tutan hastalıklar olabileceği gibi yaygın sinir hastalığı da yapabiliyor" ifadelerini kullandı. Salgının katlanarak büyüdüğünü, komplikasyonların da o oranda artacağını belirten Prof. Dr. Şendur, salgın döneminde insanların maske ve mesafeye dikkat etmesi gerektiğinin altını çizdi.