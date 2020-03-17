Koronavirüs Fırsatçısının Hayalleri Suya Düştü

Amerika Birleşik Devletleri’nin Tennessee eyaletinde yaşayan 36 yaşındaki Matt Colvin, koronavirüsü fırsata çevirmek için temizlik malzemelerini stokladı. E-ticaret platformu Amazon, Colvin’in temizlik malzemelerini internet üzerinden yüksek fiyata satma hayallerini suya düşürdü. Koronavirüs fırsatçısı, bunun sonucunda stokladığı temizlik malzemelerini bağışladı. Başsavcılık, stoklanan diğer temizlik malzemelerine el koydu.

Amazon, Koronavirüs Fırsatçısına Geçit Vermedi

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle temizlik malzemelerinde yüksek seviyede talep bulunuyor. Bazı kişiler, temizlik malzemelerini yüksek fiyattan satmaya çalışarak krizi fırsata çevirme planı kuruyor. Amerika Birleşik Devletleri’nin Tennessee eyaletinde yaşayan Matt Colvin, 17700 adet el temizlik jeli ve ıslak mendili stokladı. Colvin, stokladığı temizlik malzemesi ürünlerinin sadece 300 tanesini satabildiğini belirtti. Amazon, yüksek fiyata konulan ürünleri tespit ederek tamamını liste dışı bıraktı.

Koronavirüs Fırsatçısı, Stokladığı Temizlik Ürünlerini Bağışladı

Colvin, stokladığı temizlik malzemelerinin %60’ını koronavirüs ile mücadele çalışmaları yürüten yerel kiliseye bağışlamak zorunda kaldı. Geri kalan temizlik malzemelerine ise başsavcılık el koydu. Başsavcılık, temizlik malzemelerinin Kentucky eyaletindeki ihtiyaç sahibi kişilere dağıtılmasını istedi.