Koronavirüs Gözyaşı ile Yayılabilir Mi? Gözyaşında Tespit Edildi

Çin'de başlayan koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı ve yayılmaya devam ediyor. Yakın temas yolu ile bulaşan koronavirüs gözyaşı ile yayılabilir mi? Gözyaşında koronavirüs tespit edildi. Konu hakkkındaki detaylar haberimizde.

Koronavirüs Gözyaşı ile Yayılır Mı?

Kivi araştırmacıları, vakaların küçük bir yüzdesinde halk arasında kırmızı göz hastalığı olarak da bilinen konjonktivit geliştiğini keşfetmek için Covid-19 ile gözler arasındaki bağlantıya daha yakından baktılar ve bazı göz bezlerinde virüsten genetik materyal buldular.

Bilim adamları, göz yoluyla doğrudan bulaşmayı henüz doğrulamamış olsalar da araştırmacılar göz doktorlarının vakalara çok yakın olmasından kaynaklanan yüksek bir tehditle karşı karşıya olduğu konusunda uyarıyor.

Göz doktoru ve Auckland Üniversitesi'nden akademisyen Profesör Helen Danesh-Meyer, erken Covid-19 verilerinin göz doktorlarını sağlık profesyonelleri için yüksek risk kategorisine koyduğunu söyledi.

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz da yaptığı açıklamada koronavirüsün göz yoluyla yayılmasının mümkün olabileceğine dikkat çekti ve hastalığı ana bulaşma yolunun solunum yolu olduğunu belirtti.

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın. Doktorlar aşı için çalışmalarına devam etmekte.

Dışarıdan eve geldiğinizde ellerinizi mutlaka yıkamanızı öneriyoruz. Sık sık ellerinizi dezenfekte etmeye ve dışarıda maskesiz dolaşmamaya özen gösterin! Aşı çalışmaları hakkındaki son durumu aşağıdaki habere tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Ülkemizde Son Durum

7 Ekim itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 329.138 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8.609'e yükseldi. Toplam ağır hasta sayısının 1.411 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 288.954 olarak açıklandı.

Hayat Eve Sığar indir butonuna tıklayarak Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen ve koronavirüs yoğunluk haritasının yer aldığı uygulamayı cihazlarınıza indirebilirsiniz. Yorumlar bölümünden konu hakkındaki görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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