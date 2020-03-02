Koronavirüs Hakkında Sağlık Bakanlığından 8 Kısa Video

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve hızla yayılan koronavirüs salgını, dünyanın her noktasını tehdit etmeye başlamıştı. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgını konusunda önemli açıklamalar yaptı.

Sağlık Bakanlığının resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan videolarla halk bilgilendirilmeye çalışıldı. Salgının nasıl başladığı, nasıl yayıldığı ve önlem olarak neler yapılması gerektiği konusunda bilgilerin yer aldığı videoda, önemli detaylar verildi. Sağlık Bakanlığı ayrıca, Bilim Kurulu tarafından hazırlanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bilgilendirme broşürünün 81 İl Sağlık Müdürlüğü, tüm sağlık kuruluşları ve kamu kurumlarına gönderdi.

Üst üste paylaşılan sekiz videodan oluşan seride, merak edilen sorular cevaplarını buldu. Bunlar arasında hemen aşağıda sıralı duran sorular yer alıyordu.

Koronavirüs nedir ve hangi hastalıklara neden olur?

Koronavirüs nedir ve hangi hastalıklara neden olur? pic.twitter.com/i7PJnJHUTv — T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) March 2, 2020

Yeni Koronavirüs Hastalığı nerede ortaya çıktı ve nasıl yayıldı?

Yeni Koronavirüs Hastalığı nerede ortaya çıktı ve nasıl yayıldı? pic.twitter.com/o5QZNzFstW — T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) March 2, 2020

Yeni Koronavirüs’ün kökeni nedir?

Yeni Koronavirüs Hastalığı nasıl bulaşır ve kimler risk grubundadır?

Yeni Koronavirüs Hastalığı nasıl bulaşır ve kimler risk grubundadır? pic.twitter.com/N52gA7WloS — T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) March 2, 2020

Yeni Koronavirüs Hastalığı’ndan korunma yöntemleri nelerdir?

Yeni Koronavirüs Hastalığı’ndan korunma yöntemleri nelerdir? pic.twitter.com/6OqULNhrhX — T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) March 2, 2020

Yeni Koronavirüs Hastalığı’nın belirtileri nelerdir, nasıl teşhis edilir ve tedavi yöntemi nedir?

Yeni Koronavirüs Hastalığı’nın belirtileri nelerdir, nasıl teşhis edilir ve tedavi yöntemi nedir? pic.twitter.com/dulchCNqsL — T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) March 2, 2020

Yeni Koronavirüs Hastalığı kaptığınızdan şüpheleniyorsanız ne yapmalısınız?

Yeni Koronavirüs Hastalığı kaptığınızdan şüpheleniyorsanız ne yapmalısınız? pic.twitter.com/QgGEGUKE74 — T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) March 2, 2020

Yeni Koronavirüs Hastalığı ile ilgili güvenilir güncel bilgi hangi kaynaklardan edinilebilir?