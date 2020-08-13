Koronavirüs Hakkında Yanlış Bilgiler Nedeniyle Yüzlerce Kişi Öldü

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. COVID-19 salgını sürecinde özellikle sosyal medya platformlarında insanların hayatlarını kaybetmesine neden olabilecek çok sayıda yanlış bilgi paylaşılıyor. Koronavirüs hakkında yanlış bilgiler nedeni ile yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Yapılan araştırma ile ilgili detaylar haberimizde.

Koronavirüs Hakkında Yanlış Bilgiler Yüzünden En Az 800 Kişi Öldü

internet ortamında özellikle sosyal medya platformlarında yanlış bilgilerin hızlı bir şekilde yayılması insanların hayatını tehlikeye atıyor. Dijital ortamda yer alan yanlış bilgiler insanların sağlığını olumsuz yönde etkiliyor ve hatta insanların hayatını kaybetmesine sebep oluyor. Yapılan bir araştırma da bunu gözler önüne seriyor.

Yapılan bir araştırmaya göre 2020 yılının ilk üç ayında dünya genelinde COVID-19 salgını hakkında yanlış bilgiler yüzünden en az 800 kişi hayatını kaybetti. Sosyal medya platformlarında paylaşılan yanlış bilgiler nedeni ile yaklaşık 5800 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Birçok insan internet ortamında paylaşılan yanlış bilgiler yüzünden metanol veya alkol bazlı temizlik ürünlerini içmesi sonucu hayatını kaybetti. İnsanlar bu ürünlerin yeni tip koronavirüse çare olacağına inanıyordu. COVID-19 hakkında yanlış bilgiler insanların sağlığını önemli ölçüde olumsuz yönde etkiliyor ve hatta insanların hayatını kaybetmesine neden oluyor.

Yanlış bilgiler, özellikle sosyal medya platformlarında çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Bu sebepten ötürü Facebook bu konuda adım bazı adımlar attı. Örneğin WhatsApp'ta yanlış bilgileri azaltmak için webde ara özelliğini test ediliyor. Ek olarak, Facebook, geçtiğimiz ay COVID-19 medya okuryazarlığı kampanyası ile birlikte kullanıcıların dijital dünyada asılsız haberleri tespit etmeleri konusunda bilinçlendirmeyi hedefledi.