Koronavirüs Hastaları İçin Yerli Solunum Cihazı Hazır

Türkiye, yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgını ile mücadelesini sürdürüyor. Yoğun bakımda solunum sıkıntısı çeken hastaların en kritik ihtiyacı solunum cihazı. Solunum cihazı temini için yurt dışı kaynaklarla iletişime geçilse de sorun aşılamadı ancak cihazın yerli imkanlarla üretilmesi için harekete geçildi. Seri üretimin ilk deneme prototipi gösterildi.

T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 30 Mart 2020 tarihli açıklamasına göre, Türkiye’de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 168, yoğun bakımda olanların sayısı 725, iyileşen hastaların sayısı 162’ye ulaştı. Koronavirüs hastalarına hizmet sunacak olan 600 yataklı yeni bir hastane (Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi) açıldı. Maddi desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlar için yardım toplanmaya başlandı. Tedavi noktasında da çalışmalar sürdürülüyor. Son olarak koronavirüs hastaları için yerli solunum cihazı geliştirildi. 100’e yakın mühendisin üzerinde çalıştığı cihazın prototipi gösterildi.

100'e yakın @aselsan, @arcelik, @Baykar_Savunma ve @Biyovent mühendisinden oluşan takımımız, yerli solunum cihazını en hızlı şekilde üretip milletimizin hizmetine sunmak için gecesini gündüzüne katarak gönülden çalışıyor.



Dualarınızı bekliyoruz...#MilliTeknolojiHamlesi🇹🇷 pic.twitter.com/wFKct7PHKE — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 27, 2020

Yerli solunum cihazı kampanyamıza @Amazon Türkiye, 100 cihaz bağışlayarak katıldı. Teşekkürler! — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 28, 2020

Aselsan ve Baykar Savunma mühendislerinin teknik destek ve katkılarıyla Biyovent tarafından tasarlanan, Arçelik tarafından üretilen yerli solunum cihazının seri üretim ilk deneme prototipinin nasıl çalıştığı da gösterildi.