Koronavirüs İçin 12 Farklı İlaç Geliştiriliyor

Dünyanın en yoğun nüfuslu ülkelerinden olan Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 27.862 kişinin ölümüne neden olan yeni ölümcül koronavirüse (COVID-19) karşı büyük bir mücadele yürütülüyor.

Bu yeni tür hakkında şimdilik çok az şey bildiğimiz için COVID-19 hastalarına yönelik özel bir ilaç ya da aşı tedavisi geçerli değil. Virüsle mücadele şu anda, hastanelerde ya da evlerde hastaların belirtilerini yönetmekten başka bir işe yaramıyor. Ünlü bir dergide yer alan habere göre, şu anda dünya çapında en az 12 potansiyel tedavisi araştırılıyor.

Koronavirüsü tedavisi yakında gelebilir

Araştırılan tedaviler arasında HIV ve sıtmaya karşı kullanılan ilaçlar, hayvan deneylerinde işe yaradığı görülen deneysel bileşenler ve iyileşen hastaların vücudundan alınan antikor plazmalar da yer alıyor.

Fakat Avustralya'daki bir araştırma enstitüsü, COVID-19 belirtilerini yatıştırıp yatıştırmadığını görmek için tüberküloz aşılarını deneyeceğini de söyledi. İngiltere, Almanya ve Hollanda'da ise deney yapmaya devam ediyor.

Murdoch Children's Research Institute (MCRI) tarafından yapılan araştırmada, tüberküloza karşı kullanılan Bacillus Calmette–Guérin aşısı, yeni koronavirüse benzeyen patojenler yakalayan insanlarda hastalık seviyesini ciddi oranda düşürüyor. Remdesivir ve klorokinin ise muhtemel ilaçlar arasında yer alıyor. Sizce bu virüs için ilaç üretimi yakın zamanda mümkün mü?