Koronavirüs İçin En Riskli Kan Grupları Belli Oldu

Salgın dünya genelinde etkisini sürdürürken COVID-19 ile ilgili bilimsel çalışmalar yapılmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir araştırmada yeni tip koronavirüs için en riskli kan grupları belli oldu.

Koronavirüs İçin En Riskli Kan Grupları Neler?

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinde yer alan Columbia Üniversitesi COVID-19 salgını ile ilgili oldukça önemli bir araştırma gerçekleştirdi. Yapılan araştırma, COVID-19’ ayakalanma riskinin kan grubuna göre değişkenlik gösterdiğini gözler önüne serdi. Peki, yeni tip koronavirüs için en riskli kan grupları neler?

14 bin 112 gönüllünün katılımı ile gerçekleştirilen araştırmaya göre kan grupları enfeksiyon oranı, ölüm oranı ve entübe oranını önemli ölçüde etkileyen etkenlerden bir tanesidir. Nature isimli bilim ve tıp dergisinde yayımlanan çalışmada, A ve B kan gruplarına sahip kişilerin COVID-19’a daha çok yakalandığı ortaya çıktı. Columbia Üniversitesi’nde görevli araştırmacılar tarafından yapılan çalışmada, AB kan grubuna sahip kişilerin ise virüse yakalanma riskinin daha düşük olduğu gözlemlendi.

0 kan grubuna sahip olan insanlar A ve B kan grubundan daha az riske sahipken AB kan grubuna sahip insanlardan daha riskli olduğu belirtildi. Yani 0 kan grubu, risk açısından A ve B ile AB’nin ortasında yer alıyor. Yapılan çalışmada AB kan grubuna sahip bireylerde diğer kan gruplarına kıyasla ölüm ve entübe oranının daha yüksek olduğu ortaya çıktı. A ve B kan grubuna sahip bireylerde ise bu riskin AB’ye kıyasla daha düşük olduğu gözlemlendi. 0 kan grubuna sahip insanların entübe ve ölüm oranı konusundada A ve B ile AB’nin arasında yer aldığı belirtildi.

Columbia Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre enfeksiyon riski yüksekten düşüğe doğru A, B, 0, AB şeklinde. Entübe riskinin yüksekten düşüğe doğru B, AB, 0, A olduğu belirtildi. Ölüm riski ise yüksekten düşüğe doğru AB, 0, A, B şeklinde. Bilim insanları, 14 bin 112 katılımcı ile gerçekleştirilen araştırmanın daha kapsamlı bir biçimde yapılması gerektiğini ifade etti.

Türkiye Koronavirüs Son Durumu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son açıklamaya göre ülkemizde 22 Kasım’dan itibaren toplam hasta sayısı 446.822 oldu. Ülkemizde COVID-19 salgını nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 12.358’e yükseldi. İyileşen hasta sayısının 374.637 olduğu açıklandı. Ağır hasta sayısının 4.217 olduğu belirtildi.

Türkiye COVID-19 hasta tablosuna göre bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8 iken yatak doluluk oranı ise yüzde 54,7. Erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70,8 olarak açıklanırken ventilatör doluluk oranının ise %37,6 seviyesinde olduğu belirtildi. Ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise %99,6.