Koronavirüs İçin Yeni Belirtiler Ortaya Çıktı

Çok kısa sürede çeşitli ülkelerden pek çok kişinin yaşamını kaybetmesine neden olan Koronavirüs hakkında yeni bilgilere ulaşılıyor.

Ateşten kuru öksürüğe, halsizlikten solunum güçlüğüne koronavirüsün çeşitli kötü yan etkileri ve belirtileri olduğu artık rahatlıkla biliniyor. Bu hastalıkla ilgili uzmanlar yeni hastalar tecrübe ettikçe sürekli değişik belirtiler ortaya çıkıyor.

Bu belirtiye çok dikkat edin

Washington'da yer alan Yaşam Bakım Merkezi'nde görev yapan hemşire Chelsey Earnest, hastaların COVID-19'a sahip olmalarındaki 'en önemli' işaretin gözde kızarıklık olduğunu ifade etti.

CNN ile yaptığı röportajda bununla ilgili olarak koronavirüsle enfekte olmuş hastalarda alerji belirtilerindeki gibi gözlerin dikkat çektiğini söyledi. Onun aktardığına göre hastalarda gözün beyaz kısmı kırmızıya dönüşüyor. Gözlerin dış tarafında kırmızı göz farı var gibi bir görüntü ortaya çıkıyor.

Onun bu uyarısı, uzmanların pembe gözler veya konjonktivitin, koronavirüslü kişilerin yaklaşık %1 ila 3'ünde geliştiğini açıkladıktan sonra ortaya çıktı. Amerikan Oftalmoloji Akademisi, “Kızarık gözlü birini görürseniz panik yapmayın. Bu belirti kişinin koronavirüs ile enfekte olduğu anlamına gelmez.” diyerek konuya açıklık getirdi.