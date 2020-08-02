Bilim Kurulu Üyesinden Koronavirüs İkinci Dalga Uyarısı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, koronavirüs ikinci dalga ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs İkinci Dalga Olacak mı?

Normalleşme sürecinde toplumun büyük kısmının COVID-19 öncesi dönemdeymiş gibi davranmaya başladığını belirten Prof. Dr. Taşova, "Sosyal mesafeye çok da önem veremiyoruz. Normalleşme ya da hafif gevşeme kısmı derken tam anlamıyla normalleştik. Dolayısıyla sosyal mesafenin birçok alanda ihmal edildiğini görüyoruz. Bunun akabinde ister istemez rakamlarımızda artışlar görülüyor" dedi.

Prof. Dr. Taşova, "Allah'tan şu anda yoğun bakım anlamında riskli gruplarla ilgili olarak daha iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim ama bu artış bizi endişelendiriyor. Bu anlamda bakıldığında özellikle sosyal mesafenin çok uygulanmadığını görüyoruz. Özellikle düğünlerde ve parklarda, maske takma ve sosyal mesafe kuralları uygulanmıyor" şeklinde konuştu.

Yeni tip koronavirüsün normal viral bir hastalık olarak kabul edilebilmesi için toplumun yüzde 60-70'inin hastalığı geçirmiş olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Taşova, henüz o sayılara ulaşılamadığını açıkladı.

Prof. Dr. Taşova, "İlk döneme göre hem ilaç hem hastaneler bağlamında daha hazırlıklıyız tabii ki. Birtakım kurallar uygulanmaz ise şöyle bir tehlike var, sağlık çalışanları çok yoruldu. Sağlık çalışanlarının motivasyonlarının arttırılması, onların da dinlenmesi gerekiyor. Bu ara süreci (normalleşme) bu amaçla kullanmayı çok istedik açıkçası" ifadelerini kullandı.

Kurallara uyulmazsa, pozitif vaka sayılarının sonbaharda beklenen muhtemel ikinci dalgada daha da artacağını ifade eden Prof. Dr. Taşova, açıklamalarına şu şekilde devam etti: