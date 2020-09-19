Koronavirüs İlacı Satışa Sunuluyor! İşte Fiyatı

Dünya genelinde çok sayıda ilaç firması tarafından yeni tip koronavirüse karşı aşı ve ilaç çalışmaları devam ederken Rusya'da yeni tip koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılan üç ilacın eczanelerde satışına onay verildi. Peki, Rusya'da koronavirüs ilacı ne zaman satışa sunulacak? Yeni tip koronavirüs hastalarında kullanılan ilacın fiyat etiketi ne olacak? Konu ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Koronavirüs İlacı Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Rusya'da yeni tip koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılan üç ilacın eczanede satış onayı verildi. Daha önce sadece sağlık kuruluşlarında ve doktor kontrolünde COVID-19 hastalarının tedavisinde kullanılan Areplivir, Koronavir ve Avifavir ilaçlarının etken maddesinin Favipiravir olduğu belirtildi. Yeni tip koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçların önümüzdeki hafta eczanelerde satışa sunulması bekleniyor.

Yeni tip koronavirüs hastalarında kullanılan Areplivir isimli ilaç eczanelerde 12 bin 320 ruble yani yaklaşık 1200 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Koronavirüs tedavisinde kullanılan Koronavir isimli ilacın fiyat etiketi ise 11 bin 550 ruble yani yaklaşık 1100 TL olacağı açıklandı. Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, eczanelerde satışına onay verilen ilaçların Favipiravir'in Rus muadilleri olacağı belirtildi.

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son açıklamaya göre ülkemizde 18 Eylül itibarıyla toplam vaka sayısı 299.810 oldu. Ülkemizde COVID-19 salgını nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 7.377'ye yükseldi. İyileşen hasta sayısı 264.805, hastalarda zatürre oranı ise %7,1 olarak açıklandı. Ağır hasta sayısının 1.402 olduğu belirtildi.