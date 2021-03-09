Koronavirüs İlacı ile 5 Günde Koronavirüs Yeniliyor: Devrim Niteliğinde

Koronavirüs ilacı hakkında araştırmacılar açıklama yaptı. Georgia Eyalet Üniversitesi'nden araştırmacılar, Aralık ayı başlarında, molnupiravir olarak da bilinen MK-4482 / EIDD-2801 ilacına bakan bir koronavirüs çalışmasının son derece umut verici bulgularını açıkladılar.

Koronavirüs İlacı 5 Günde Koronavirüsü Bitiriyor

Yeni antiviral ilaç, gelinciklerde virüsün 24 saat içinde bulaşmasını tamamen engelledi. İlaç insanlar üzerinde incelendi ve Faz 2a randomize, çift kör, plasebo kontrollü bir çalışmanın ön sonuçları yayınlandı. İnanılmaz bir şekilde, ilaç yeni koronavirüsten enfeksiyonları yalnızca beş gün sonra iyileştirmeyi başardı.

BGR'de yer alan habere göre, Merck ve Ridgeback 2021 Retrovirüsler ve Fırsatçı Enfeksiyonlar Konferansı'nda (CROI 2021) Bilim Gündemleri sırasında ön sonuçları açıkladı. Nihai sonuçların ne zaman ortaya çıkacağı belirsizliğini koruyor.

Bu özel denemeyi yöneten araştırmacılar, bildirilen dört ciddi yan etki olduğunu söylediler, ancak bunların ilaca bağlı olduğu tespit edilmedi. Mevcut Faz 2 ve 3 denemeleri, molnupiravirin güvenliğini ve etkinliğini onaylarsa, ilaç, koronavirüs enfeksiyonlarını evde tedavi etmek için hastalara ağızdan uygulanabilen ilk COVID-19 ilacı olabilir.

Dr. William Fischer yaptığı açıklamada "Molnupiravir ile tedavi edilen erken COVID-19'lu bireyler arasında bulaşıcı virüsün daha hızlı azalmasına ilişkin bu çalışmadaki ikincil nesnel bulgular umut vericidir ve ek çalışmalarla desteklenirse, özellikle SARS-CoV gibi önemli halk sağlığı etkileri olabilir." cümlelerine yer verdi.

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Molnupiravir isimli ilaç ile ilgili detaylar gelirse sizlerle paylaşacağız. Sizler araştırmacıların keşfettiği ilaç ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi bekliyoruz.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

Hemen aşağıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilir ve son duruma bakabilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulamasında koronavirüs haritası yer alıyor. Bu haritada üzerinden nerelerde koronavirüs var olduğu bölgelerin ne kadar derecede riskli olduğu görülüyor. Aynı zaman HES kodu işlemleri de uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor.