Koronavirüs ile Mücadelede Yeni Tedbirler Alındı! 22:00'da Kapanacaklar

Koronavirüs salgını yayılmaya devam ediliyor. Türkiye'de yeni koronavirüs tedbirleri alındı. Çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamanın detayları.

Yeni Tedbirler Alındı: Çalışma Saatlerine Sınır Getirildi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecektir. Pazar ve market gibi yoğun insanların olduğu yerlerde denetim arttırılacaktır. Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetler saat 22.00'de sona erecektir."

İzmir Depremi Açıklaması

Recep Tayyip Erdoğan İzmir depremi hakkında şunları söyledi:

"110 kişinin enkaz altından cansız bedeni çıkartılmıştır. Bin 27 yaralımız vardır. Arama kurtarma çalışmalarıyla enkaz altından sağ çıkarılan kişi sayısı 107'dir. İlk depremin ardından bölgede 44'tanesi 4'ün üzerinde olmak üzere 1600'e yakın artçı sarsıntı kaydedilmiştir. Yükselen deniz Sığacık mahallesini 1 metre altından bırakmıştır. 44 tekne karaya oturmuştur.

Bakanlıklarımız ve ilgili tüm kurumlarımız imkanlarını depremzedeler için seferber etmiştir. Yargı yapılan ve yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatmıştır. Kızılay ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu İzmir halkına destek vermek için gece gündüz sahadadır. Evleri hasar gören, veya evlerine girmek istemeyen depremzedeler için 2700 çadır kurulmuştur. Yıkılmış veya yıkılacak durumda bulunan binalardaki vatandaşlarımıza 30 bin lira eşya yardımı yapıyoruz. Evlerini taşıyacak mülk sahiplerine 15 bin lira, kiracılara 5 bin lira taşınma yardımı veriyoruz. 29 milyon liralık kaynak gönderilmiştir. İzmir için tüm imkanlarımızla seferber olduk."