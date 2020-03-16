Koronavirüs, İnsanların Psikolojilerinde Farklı Etkilere Neden Oluyor

Koronavirüs salgını nedeniyle kimi insanların paniğe sürüklendiğini kimilerinin de umursamaz olduklarını fark etmişsinizdir. Salgının ne derece kötüleşebileceği belirsiz olduğu için salgını aşırı ciddiye almamak ya da az ciddiye almak mümkün. Ancak koronavirüsün insanlar üzerinde yarattığı psikoloji anlaşılırsa, bu iki uç durumun ortası bulunabilir.

Gelecek olaylar belirsiz olduğu için genelde kontrolün elimizde olmadığını düşünürüz. Koronavirüs açısından bakarsak virüsü kontrol altına almak için yapılan şeyler, onu kontrol etmede en az etkiye sahip gibi görünüyor. Bu duruma örnek olarak insanların evlerinde çeşitli gıda ve temizlik ürünlerini stoklamaya başlamaları gösterilebilir. Stoklama davranışı, ürün kıtlığı yaratabileceği gibi insanların daha etkili önlemler almasının önüne de geçebilir.

Ürün stoklamanın yanı sıra insanlar, maske taktıkları zaman da durumu kontrol altına aldıklarını düşünüyor. Maskeler, düzgün bir şekilde kullanıldığında koruma sağlasa da maske takmanın bazı olumsuz sonuçları da oluyor. Maske takan insanların, maskeyi düzeltmek için yüzlerine normalden daha çok dokunmaları virüsün yayılmasına fırsat verebiliyor. Ayrıca maske ile kendini daha güvende hisseden insanlar, kendilerine bir şey olmaz diye düşündükleri için daha az dikkatli davranmaya başlayabiliyorlar.

Salgın konusunda yapılabilecek şeyler aslında daha basit önlemlerden oluşuyor. Sık sık ve detaylı el temizliği yapmak, hijyene dikkat etmek, grip tarzı belirtiler görüldüğü takdirde kendini toplumdan izole etmek gibi şeyler salgına karşı daha etkili olabiliyor. Buna rağmen bu tarz önlemler insanlarda, kontrolü yeterince ellerinde tuttukları hissini yaratmıyor.

İnsanların kişisel olarak aldığı önlemler konusunda çekinceli olmalarına neden olan bir nokta daha var. Örneğin hijyen konusunda dikkatli olan insanlar, başkalarının dikkatli olmama ihtimaline karşın kontrolün ellerinde olmadığını düşünüyorlar.

Koronavirüs nedeniyle panik yapmak da önlem almadan umursamaz davranmak da aynı ölçüde sıkıntı yaratabiliyor. Bu nedenle sağlık kuruluşlarının yayınladığı bilgileri takip ederek ve önerdikleri önlemleri uygulayarak salgına karşı dikkatli olabilirsiniz.