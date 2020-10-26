Bir Araştırmaya Göre Yeni Tip Koronavirüs IQ Düşürüyor!

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken bilim insanları tarafından araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Imperial College, Cambridge Üniversitesi, Chicago Üniversitesi ve King’s College’ta yapılan ortak araştırmaya göre yeni tip koronavirüs IQ düşürüyor.

Yeni Tip Koronavirüs IQ Düşürür mü?

Imperial College, Cambridge Üniversitesi, Chicago Üniversitesi ve King’s College’ta yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili oldukça önemli ortak araştırma gerçekleştirildi. 84.285 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen araştırmanın sonucu ise çok sayıda insanın şaşırmasına neden oldu. Yapılan araştırmaya göre yeni tip koronavirüs IQ düşürüyor. CoVID-19’u yenen bazı kişilerin beyinlerinin 10 yıl yaşlandığı ve bazılarının ise IQ seviyelerinin düştüğü ortaya çıktı.

Bilim insanları, katılımcılara Büyük İngiliz Zeka Testi olarak adlandırılan bir zeka testi uyguladı. Yeni tip koronavirüsü ağır bir biçimde atlatan hastaların IQ’larında yaklaşık olarak 8.5 puanlık bir düşüş meydana geldiği tespit edildi. Yapılan araştırmaya göre koronavirüs IQ düşürdüğü ortaya çıktı. İngiliz basınında yayımlanan haberlerde Imperial College, Cambridge Üniversitesi, Chicago Üniversitesi ve King’s College’ta yapılan ortak araştırmada koronavirüsü çok ağır bir şekilde atlatan kişilerin akıl sağlıklarının da kötüye gittiği ifade edildi.

Araştırmada, COVID-19’u yenen bazı insanlar, mantık ve kelimelerin anlamı testlerinde başarısız oldu. Bilim insanları tarafından yapılan araştırmada, hiçbir belirti olmayan hastalarda bile söz konusu sağlık sorununun meydana geldiği belirtildi. Araştırmayı öneten Imperial College London’da görevli Dr. Adam Hampshire, COVID-19’u atlatan hastaların beyinlerini incelediklerini belirtti. Dr. Hampshire, uzun süre etkisi geçmeyen COVID-19 semptomları arasında beyinde hasar oluşmasınında yer aldığını ifade etti.

Bazı kişilerde akıl sağlığının iyi olmadığına ilişkin belirtilerin olduğunu belirten Dr. Hampshire, “Covid-19’u atlatan bazı insanların beyinleri 10 yıl yaşlandı. Yapılan zihin testlerinde yeni tip koronavirüsü yenenlerin koronavirüse yakalanmayanlardan daha düşük sonuç elde ettiğini tespit ettik” şeklinde konuştu.

Araştırmada, “Yeni tip koronavirüse yakalanmış olmanın kronik zihinsel etkileri olduğuna ilişkin korkuları artıran bir çalışma oldu. Covid-19 bulaştığına dair şüphe olan ya da gerçekten koronavirüs hastalarına yapılan test sonuçlarında bu insanlar hastalığı geçirmemiş olanlara göre daha kötü performans sergiledi. Beyin sağlığında yaşanan gerileme hastalığın ne kadar ağır geçtiğiyle orantılı” ifadelerine yer verildi.