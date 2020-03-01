Koronavirüs İran’dan Sonra Ermenistan’a da Sıçradı!

İlk olarak Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek tüm dünyaya yayılmaya başlayan korona virüsü, geçtiğimiz günlerde İran’da da ortaya çıkmıştı. İran’dan sonra Ermenistan’da da koronavirüs taşıyan bir yolcu tespit edildiği duyuruldu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkede ilk kez koronavirüs vakasına rastlandığını açıkladı. Yeni tip korona virüsü olduğu belirtilen virüsün, İran’dan Ermenistan’a seyahat eden bir yolcuda görüldüğü belirtildi.

Korona virüsünü taşıyan 29 yaşındaki Ermenistan vatandaşının bir süre önce Tahran’dan Ermenistan’a geldiği ifade edildi. Hastanede tedavi altına alınan kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Paşinyan, "Maalesef ilk teyit edilmiş vakayı yaşadık. Virüs tespit edilen kişiyle temas kuran herkesin takibi yapılıyor." diye konuştu.

İran ile Sınırlar Kapatılmıştı

Türkiye, Irak, Pakistan ve Afganistan’ın ardından Ermenistan da İran’la olan sınır kapılarını kapatma kararı almıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de koronavirüs konusunda oldukça endişeli. DSÖ, Covid-19 olarak adlandırılan virüs salgını için küresel risk seviyesini 'yüksekten' 'çok yüksek'e çıkarmıştı.