Koronavirüs İstanbul'da 22 Dakika Kaldı! Singapur'a Giden Uçağın Ayrıntıları

Singapur Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklama ile İstanbul'dan direkt olarak ülkeye gelen bir yolcuda koronavirüs COVID-19 tespit ettiklerini açıklamıştı. Türkiye Cumhuriyet Sağlık Bakanlığı, yaptığı araştırma sonrasında virüs taşıyan yolcunun İstanbul'da sadece 22 dakika kaldığını tespit etti.

Singapur'dan gelen açıklama, dün itibarıyla Türkiye'nin en çok konuşulan konularının başında geliyordu. İstanbul - Changi seferini yapan uçakta bulunan yolculardan birinin, virüs taşıdığı tespit edilmiş ve yolcu karantinaya alınmıştı. Yapılan açıklamada uçağın direkt olarak İstanbul'dan geldiği bilgisine ver yerilmişti. Direkt uçuşla Singapur'a giden yolcuda virüs görülmesi, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığını harekete geçirmişti.

Habertürk'ün edindiği bilgilere göre, koronavirüs tespit edilen yolcu İstanbul Havalimanı'nın transit yolcularından biriydi. Londra'dan İstanbul'a gelen yolcu buradan transit geçiş yaparak Singapur'a giden uçağa bindi. Londra - İstanbul uçağından indikten sonra İstanbul - Changi uçağına geçen yolcunun, yaklaşık olarak 22 dakika boyunca havalimanında kaldığı bilgisine ulaşıldı.

Singapur'a giden koronavirüs yaşıyan yolcu sadece 22 dakika Türkiye'de kaldı

Yeni İstanbul Havalimanı büyüklük olarak değerlendirildiğinde, yolcunun 22 dakika içerisinde bir uçaktan diğerine yetişmeye çalıştığı söylenebilir. Kısaca ismi bilinmeyen bu yolcunun, çevresiyle çok muhatap olacak zamanı olmadığı ve direkt olarak uçağına geçtiği düşünülenler arasında yerini aldı.

Öte yandan TK54 sefer sayılı uçuşu yapan uçağın İstanbul'a döndüğü ve havalimanına inmesinin ardından gerekli dezenfeksiyon işlemlerinden geçirildiği bildirildi. Singapur'da koronavirüs salgının başından bu yana 112 vaka görülmüştü. Ancak enfekte kişilerin çok önemli bir bölümü hastalığı atlatmış ve tutuldukları hastanelerden taburcu edilmişti.