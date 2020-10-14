Koronavirüs Kalıcı İşitme Kaybına Neden Olabilir!

Yeni tip koronavirüs salgını başladığı ilk günden bu zamana kadar eşi benzeri görülmemiş bir olay meydana geldi. BMJ Case Reports'ta yayımlanan bir rapora göre Birleşik Krallık'ta bir adam, yeni tip koronavirüse yakalandıktan sonra işitme duyusunu kaybetti. Paylaşılan bilgilerde COVID-19 nedeni ile işitme kaybının yaşanması ülke genelinde bir ilk olduğu belirtildi. Peki, koronavirüs kalıcı işitme kaybına neden olur mu? Konu ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Koronavirüs Kalıcı İşitme Kaybına Neden Olur mu?

BMJ Case Reports'ta yayımlanan bir rapora göre Birleşik Krallık'ta 45 yaşındaki bir adam, yeni tip koronavirüse yakalandı. COVID-19 hastası, nefes darlığı başta olmak üzere 10 gün boyunca yeni tip koronavirüs semptomlarına maruz kaldıktan sonra yoğun bakım ünitesine kaldırıldı ve COVID-19 hastasına kaldırıldığı hastanede ventilatör (solunum cihazı) takıldı. Doktorlar tarafından paylaşılan bilgilere göre hasta 30 gün boyunca solunum cihazına bağlı kaldı.

COVID-19 semptomları ile hastaneye kaldırılan 45 yaşındaki adamın solunum cihazına takılı olduğu süre içerisinde zatürre, akciğerlerinde kan pıhtılaşması, hipertansiyon ve anemi gibi sağlık sorunları yaşadığı görüldü. Doktorlar koronavirüs hastasının tedavisinde remdesivir, steroid ve plazma yöntemlerini kullandı. Doktorların uyguladığı tedavi sonrasında hasta kendisini daha iyi hissetmeye başladı ancak solunum cihazını bıraktıktan bir hafta sonra hasta, her iki kulağında da işitme kaybı yaşamaya başladı.

Doktorlara daha önce hiçbir şekilde işitme kaybı yaşamadığını belirten 45 yaşındaki koronavirüs hastasının kulaklarında iltihap veya enfeksiyon belirtilerine rastlanılmadı. İşitme testlerinden geçen hastada hafif işitme kaybı olduğu kaydedildi. Kalıcı işitme kaybı olduğu kaydedilen hastaya yedi gün boyunca steroid verildi. Hastaya steroid verildikten bir süre sonra işitme duyusu biraz düzeldi ancak hastanın işitme sorunu tam olarak düzelmedi.

Hasta ile ilgilenen doktorlar, yeni tip koronavirüsün kalıcı işitme kaybına neden olup olmadığı ile ilgili kesin olarak bir yorum yapamasa da kalıcı işitme kaybının yeni tip koronavirüs kaynaklı olabileceğini düşünüyorlar. Dünyada ilk kez rastlanan olay hakkında konuşan doktorlar, erken dönemde işitme kaybı yapmanın öneminin altını çizerek tıp uzmanlarına seslendi.