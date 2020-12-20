Koronavirüs Kalıcı Koku ve Tat Kaybına Yol Açıyor Olabilir

Koronavirüs kalıcı koku ve tat kaybı yaşatıyor. Tıp dünyasında parozmi olarak adlandırılan bu durum, etrafınızdaki her şeyden tiksinmenize yol açıyor. Son zamanlarda parozmi belirtileri gösteren Koronavirüs hastalarının, kalıcı koku ve tat kaybı yaşayabileceği düşünülüyor.

İyileşen COVID-19 hastalarının büyük bir kısmı, yiyeceklerin tadını çıkarmalarını engelleyen uzun süreli bir yan etki ile mücadele ediyor. Parozmi olarak adlandırılan bu durum, bir kişinin koku alma duyusunda bir bozulma yaşadığına işaret ediyor. Uzmanlara göre Koronavirüse yakalananlar uzun süre boyunca koku ve tat kaybı yaşayabilirler.

UCHealth'de nörobulaşıcı hastalık uzmanı olan Dr.David Beckham, COVID-19'un koku ve tat kaybına yol açan semptomunun büyük çalışmalarda yaygın olarak bulunduğunu söylüyor. Araştırmacı Beckham, gördüğü hastalarının yaklaşık yüzde 25'inin koku veya tat anormallikleri yaşadığını bildirdi.

Beckham, virüsün burun ve dildeki sinirlere zarar vermesinden sonra ortaya çıktığını söylüyor. Burundaki duyu sinirlerinden beyne gitmek için gerekli olan sinyalleri bozabileceğini ve buna bağlı olarak kokuların doğru alınamayacağına işaret ediyor.

Dr.David Beckham, "Bazı insanların neden buna yakalandıklarını, bazılarının ise hiçbir şekilde etkilendiğini gerçekten anlamıyoruz. Zamanla iyileşebileceklerini biliyoruz. Bu sadece burun sinirlerinin zedelenme miktarına bağlı olarak değişkenlik gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs kalıcı koku ve tat kaybı yaşatıyor: Parozmi nedir?

Araştırmacının hastalarında biri olan Amanda Frankeny, Mart'taki ilk COVID-19 semptomlarından yaklaşık bir hafta sonra bu semptomun bir versiyonunu yaşadığını söylüyor. COVID-19 hastası Frankeny, "Her şeyin tamamen kötü olduğunu fark etmeye başladım. Gerçekten hiçbir şey koklayamadım. Çikolatanın tadı kırmızı et gibiydi ancak daha sonra ne tadını ne de kokusunu almaya başladım" diyor.

Ayrıca diyetisyen olduğu için hangi yiyecekleri ve içecekleri test etmesi gerektiğini farkında olduğunu belirten Frankeny, hiçbir yiyeceğin iştah açıcı görünmediğini dile getirdi. Frankeny'e göre hastalığı atlattıktan birkaç hafta sonra bile tat ve koku alma duyularında aksamalar yaşandı.

Parozmiden şikayet eden bir başka hasta ise Brittney Hansen oldu. Mart ayında ilk semptomlarının başlamasından yaklaşık bir hafta sonra tat ve koku alma duyusunu kaybettiğini söyleyen Hansen, etrafındaki her yiyeceğin kusma isteği uyandırdığını belirtiyor.

Beckham, bu semptomlar hakkında uzun vadeli etkisini anlamak için yeterli bilgi olmadığını söylüyor. Bu yüzden eğer siz de uzun süredir tat ve koku şikayeti yaşıyorsanız, doktorunuzla temasa geçmenizi tavsiye ediyoruz.