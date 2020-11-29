Koronavirüs Kalp Hastalarını Daha Fazla Etkiliyor Olabilir

Koronavirüs kalp hastalarını nasıl etkiliyor? Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Yalçın yaptığı açıklamalarda kronik hastalığı olan kişilerin tehlike altında olduğuna dikkat çekiyor.

Araştırmacılara göre COVID-19 insan kalbi için oldukça korkutucu durumlar yaratabiliyor. Şiddetli vakalarda kan pıhtılanmasını tetikleyebilen virüs, iltihaplanma ve kalp aritmisine neden olabilir. Yeni araştırmalar, COVID-19'a yakalanan asemptomatik kalp hastalarının daha fazla tehlike altında olduğunu ve potansiyel olarak tehlikeli iltihaplanma riskine dikkat çekiyor.

Koronavirüsün kalp hastaları üzerindeki etkilerine değinen Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Yalçın, "Kalp hastalarında toksinlere bağlı oluşan tansiyon düşüklüğü ve damarların yüzeyini kaplayan endotelde meydana gelen bozukluklar sonucu kalp; hem dokuları hem de kendini yeterince besleyemeyebilir. Bu durum da kalp krizi oluşturabilir." diyor.

Koronavirüs kalp hastalarını nasıl etkiliyor?

Ayrıca daha önceki çalışmalar sonucunda, Koronavirüse yakalanan kalp hastalarının, kalp çevresindeki perikard tabakasında iltihaplanma ve aşırı sıvı tespit edilmişti. Test edilen 54 hastanın neredeyse tamamı ya hafif COVID-19'a sahipti ya da asemptomatikti.

"Kronik hastalığı bulunan kişilerin, Covid-19'un şu ana kadar bilinen ateş, öksürük, soluk almada zorlanma, nefes darlığı, halsizlik-yorgunluk, kas-eklem ağrısı, baş ağrısı, koku-tat alamama gibi belirtilerinden bir veya birkaçını yaşamaya başladıklarında sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekir."

Kardiyoloji Uzmanı Murat Yalçın'a göre Koronavirüsün sebep olduğu bir diğer durum ise sitokin fırtınası olabilir. Bağışıklık sisteminin savunma elemanlarından olan sitokin, COVID-19 yüzünden fazla salınabilir ve bu durumda çoklu organ yetmezliğine dahi yol açabiliyor.

"İlaçlarını düzenli olarak kullanmaya devam etmeleri çok önemlidir. Salgının başlangıç döneminde bazı hipertansiyon ilaçları ile koronavirüsün daha ağır seyredebileceği ile ilgili öngörüler söylense de bunun gerçek olmadığı saptanmıştır.

Düzenli ve sağlıklı beslenmenin yanı sıra kişisel hijyen ve sosyal mesafe kurallarını kesinlikle ihlal etmemeleri lazım. Düzenli el yıkamak ve hastalıklı kişilerle temas halinde olmamak gerekir. Ayrıca yıllık grip aşısı ve zatürre aşısı yapılması da önemli bir koruyucu destek sağlar."