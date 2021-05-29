Sağlık Bakanlığından Yeni Karar: Koronavirüs Karantina Süresi Değişti!

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs karantina süresi ile ilgili yeni bir karar aldı. Bakanlık tarafından alınan karar sonucunda süre değişti. Peki, yakın temalıslılar için yeni karantina süresi nedir?

Koronavirüs Karantina Süresi Uzatıldı

Sağlık Bakanlığı, "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlenimi ve Filyasyon" isimli rehberi güncelledi. NTV'deki habere göre gerçekleşen güncelleme ile birlikte karantina süresinde bir değişiklik yapıldı. Bir önceki rehberde yakın temaslılar için karantina süresi 10 gündü. Bu süre, güncellenen rehberde 14 güne uzatıldı.

7. günde gerçekleştirilen testin sonucu negatif çıktığı takdirde yakın temaslıların karantinası sona eriyordu. Yeni rehberde COVID-19 testi için bekleme süresi 10 güne uzatıldı. Koronavirüst varyantı tespit edildiği takdirde karantina süresi 14 gün olacak. Böyle bir durumda test sonucu negatif çıksa bile sürede herhangi bir değişiklik olmayacak.

Yeni rehbere göre yeni tip koronavirüs aşısı olanlar yakın temaslı olursa 14 gün boyunca karantinaya alınacak. Rehberde aşı olanların karantina durumuna ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Daha önce iki doz aşı yaptırıp son dozdan sonra 14 gün süre geçmiş olan kişilerde, aşılama sonrası üç ay içinde COVID-19 vakası ile temas durumunda kişiler temaslı olarak değerlendirilir ve yakın temaslı olması durumunda 14 gün süreyle karantinaya alınır. Temas sonrası 7. günde yapılan PCR testi negatif olanların karantinası sonlandırılır." Aşılama sonrası üç ayın bitiminden itibaren COVID-19 vakası ile teması olması durumunda kişiler rutin temaslı algoritmasına göre değerlendirilir. Bu durum bakım evinde çalışmak veya yaşlı aile üyelerine bakmak gibi mesleki faaliyetleri riskli gruplarla yakın ilişki gerektiren kişiler için geçerli değildir."

Türkiye'deki Asemptomatik Vaka Oranı

Kayseri Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet İnal, ülkemizdeki asemptomatik vaka oranına ilişkin çok önemli bilgiler paylaştı.

Dr. İnal, yaptığı açıklamada, "Toplumda halen yüzde 10 civarında asemptomatik vaka görülüyor. Biz laboratuvardaki arkadaşlarımızla da konuşuyoruz, yaklaşık yüzde 10, diye bize bildiriyorlar. Bunlar hiçbir şekilde semptom bildirmeyen vakalar" şeklinde konuştu.