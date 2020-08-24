DSÖ Yanıtladı: Koronavirüse Karşı Çocuklar Maske Takmalı mı?

Dünya Sağlık Örgütü, öğrenciler yeni öğretim yılına başlamak için sınıflarına dönerken -en azından bazı ülkelerde- maske takmalı mı hakkında bir rehber yayınladı. İşte DSÖ'ye göre çocuklar maske takmalı mı sorusuna rehber niteliğinde yanıt.

Dünya Sağlık Örgütü yayınladığı yazıda 5 yaş ve altındaki çocukların maske takmaması gerektiğini çünkü çoğu çocuğun yardım almadan takamayacağını söylüyor. 6 ila 11 yaş arası çocuklar ise daha yüksek risk altında olan yaşlılara veya sağlık sorunları olan kişilere maruz kalacaklarsa maske takmalı.

Ayrıca DSÖ yayınladığı rehber kapsamında 12 yaş ve üstü çocukların, standart sosyal mesafe kılavuzuna uyması gerektiğini, yetişkinlerin kullandığı koşullar altında maske takması gerektiğini söyledi.

12 yaş ve üstü çocuklar maske takmalı

DSÖ, bu kılavuzu oluşturmak için UNICEF, Uluslararası Pediatri Derneği ve diğer sağlık kuruluşları uzmanlarıyla birlikte çalıştı. Örgüt yaptığı açıklamada 12 yaş ve üstü çocukların virüsü yayma olasılığının, daha küçük çocuklara göre yüksek olduğunu bildirdi.

DSÖ, bazı kanıtlarda küçük çocukların yetişkinlere kıyasla enfeksiyona karşı daha düşük duyarlılığa sahip olabileceğini gösterdi ancak virüse duyarlılığın da yaşa göre değişebileceğini vurguluyor.

Amerikan Pediatri Akademisi'ne göre 30 Temmuz ile 13 Ağustos arasında ABD'deki çocuklarda 75 binden fazla Koronavirüs vakası görüldü ve toplamda yüzde 24'lük bir artış yaşandı. Bu, çocukların da Koronavirüse karşı tehlikede olduğunu ve halk sağlığını riske attığını gösteriyor.

2 yaşından küçük çocuklar asla maske takmamalılar

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, iki yaşından küçük çocuklarda ağız ve burundan nefes alma sisteminin tam gelişmediğini belirtti. Prof. Dr. Kara, “2 yaşına kadar olan çocuklar asla ve asla maske takmamalı. Onlara yüz koruyucu ya da bebek arabalarında, pusetlerde olduğu gibi bir örtüyle korunacak şekilde hareket etmelerinin daha doğru olduğunu söylüyoruz” dedi.

İki yaşından küçük çocuklarda solunum sisteminin tam gelişmediğini ve dolayısıyla bu çocuklarda maske kullanımının çok tehlikeli olduğuna değinen Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kara, “Çocuklarda maske için birkaç şeye dikkat etmemiz lazım. Bunların bir tanesi şu, çok küçük çocuklar yani özellikle 2 yaşın altındaki çocukların nefes alıp vermesi. Biz nefes alıp verirken aslında hem burnumuzu, hem ağzımızı istediğimiz zaman değişken olarak kullanabiliyoruz. Ama küçük çocuklarda, özellikle de biraz önce söylediğimiz gibi, 2 yaşın altındaki çocuklarda ağız ve burun nefes alıp verme sistemi tam gelişmemiştir.