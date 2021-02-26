Koronavirüs Kısıtlamaları Hakkında Erdoğan'dan Kritik Açıklama!

Koronavirüs kısıtlamaları hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kritik bir açıklama geldi. Peki, koronavirüs salgınında normalleşme dönemi ne zaman başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Koronavirüs Kısıtlamaları Ne Zaman Kalkacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrasında ülkemizde yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirlere dair önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Bilim Kurulu tarafından yapılan çalışmanın pazartesi günü kabinenin önüne geleceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mart tarihinde gerçekleşecek olan kabine toplantısında ne gibi tedbirlerin alınacağına, lokantalardan otellere kadar ne gibi adımların atılabileceğine karar vereceklerini belirtti. Erdoğan tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Her zaman benim bir sözüm var. Bizim bir Bilim Kurulumuz var. Çalışmalar pazartesi günü kabinenin önüne gelecek, kabinede de bunun müzakeresini tekrar yapacağız. Ne denli istatistiki eğrilerin nerelere vardığını bakanımız bize sunumunu yapacak, bizler ne gibi tedbirler alabiliriz." "Burada lokantalarla ilgili neler yapmamız gerekir, ne gibi adımlar atarız, bütün bunları, otellere varıncaya kadar kararını pazartesi günü kabine toplantısında alacak ve ondan sonra da yapacağım açıklamada bunları tüm halkıma ifade edeceğim."

Normalleşmeye En Yakın İller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılan bilgilere göre 1 Mart 2021'den itibaren başlayacak olan yeni dönemde illerin vaka durumuna göre dört risk seviyesi belirlenecek. Bu risk seviyeleri, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olmak üzere dört farklı risk grubundan oluşacak. Düşük riskli iller mavi, orta riskli iller sarı, yüksek riskli iller turuncu ve çok yüksek riskli iller ise kırmızı renk ile gösterilecek.

Bakan Koca, geçtiğimiz günlerde 15 – 21 Şubat 2021 tarihlerine ait illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaşmıştı. Paylaşılan son verilere göre normalleşmeye en yakın kentler Hakkari (3,21), Şırnak (3,91), Muş (8,5), Batman (8,71) ve Iğdır (10,43). Yeni dönemde normalleşmeye en uzak şehirler ise Ordu (228,40), Giresun (217,51), Trabzon (207,54), Samsun (202,94) ve Rize (200,08). Bakan Koca tarafından paylaşılan haritaya aşağıda yer alan tweet üzerinden ulaşabilirsiniz.