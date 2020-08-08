Bilim Kurulu Üyesi Uyardı: Koronavirüs Kısıtlamaları Tekrar Gelebilir!

Ülkemizde özellikle normalleşme süreci ile birlikte yeni tip koronavirüs vakaları hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Vatandaşların sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uymaması sonucu günlük vaka sayıları binin üzerine tekrar çıktı. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs kısıtlamaları ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs Kısıtlamaları Tekrar Gelecek mi?

Normalleşme sürecinde vatandaşların büyük bir kısmının koronavirüs öncesi dönemdeymiş gibi davranmaya başlaması nedeni ile yeni tip koronavirüs vaka sayıları hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Vatandaşların sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uymaması sonucunda günlük vaka sayılarında ciddi artış görülüyor. Günlük vaka sayılarının 1000'in altına düşmemesi, "COVID-19 kısıtlamaları tekrar gelecek mi?" sorusunu akıllara getiriyor.

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan yaptığı açıklamada "İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulları her konuda yetkili. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu o il için, o hafta sonu için, o ilde sokağa çıkma yasağı ilan edebilir, sokakta bulunulan saatlere kısıtlama getirebilir, AVM'leri kapatabilir. Okulların açıldığını düşünürsek okullar ile ilgili kısıtlamaya gidebilir. Her türlü yetki ilin kendisinde. İlin kendisi dahilinde yapabileceği gibi ilçede, mahallede de bunu gerçekleştirme yetkisine sahip İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu" dedi.

Prof Dr. İlhan, "Örneğin; A ilinde vakalar sürekli artıyor, B ilinde artmıyor. Türkiye genelinde kısıtlamaya gitmek diğer illerle ilgili de bazı sıkıntılar ortaya çıkarılabilir. Kurallara uyulmayan illerde kısıtlamaya gidilmesi, kurallara uyulan illerde kısıtlamaya gidilmemesi daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Tabii rakamlar çok ilerler, 2 binleri, 3 binleri geçer tabi ülke genelinde de benzer kısıtlamalar getirilebilir. Şu an böyle bir düşünce söz konusu değil" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. İlhan, "'Koronavirüs açık alanlarda daha az bulaşır' demektense, 'koronavürüs kapalı alanlarda daha fazla bulaşır' demek daha doğru. Kapalı mekanda virüs doğal olarak daha fazla bulaşmakta. Kapalı alanı doğal havalandırma ile havalandırınca virüsün bulaşı azalacaktır. Açık alanda mekan çok daha geniş olduğu için bulaş ihtimali azalacaktır. Ama bu, 'bulaş olmuyor' anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 7 Ağustos itibarıyla toplam vaka sayısı 238.450 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 5.813'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 221.574 olarak açıklandı.