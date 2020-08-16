Bilim Kurulu Üyesi Uyardı: Koronavirüs Kısıtlamaları Geri Gelebilir!

Ülkemizde yeni tip koronavirüs vakaları hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Günlük vaka sayılarının 1000'in altına düşmemesi "COVID-19 kısıtlamaları geri gelecek mi?" sorusunu akıllara getiriyor. Peki, koronavirüs kısıtlamaları tekrar uygulanacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, konu ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs Kısıtlamaları Uygulanacak mı?

Normalleşme ile birlikte vatandaşların büyük bir kısmının koronavirüs öncesi dönemdeymiş gibi davranmaya başlaması nedeni ile yeni tip koronavirüs vaka sayıları artmaya devam ediyor. Vatandaşların maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaması sonucunda günlük vaka sayıları 1000'in altına inmiyor. Günlük vaka sayıları bu şekilde artmaya devam ederse COVID-19 kısıtlamaları uygulanacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, "Her şey vaka artış hızımıza bağlı. Okulla ilgili karar, vaka artış hızı olduğu zaman zaten olayın rengi değişecek. Sadece okullar değil birçok alanda kısıtlamalara gitme söz konusu olabilir" dedi.

Prof. Dr. Taşova, "Ek önlem olarak daha az çocuğun okullarda olması, sosyal mesafenin korunmasının yanı sıra aynı zamanda daha iyi yönetilebilir olmaları açısından önemli. Çünkü böyle de bir zorunluluk var, çalışma hayatı devam ediyor. Özellikle büyükşehirlerde aile büyükleri çalıştığı çocukların kreşlere verilmesi gerekiyor. Dolayısıyla daha az sayıda, kontrol edilebilir düzeyde alınması gerektiğini söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

Yüz yüze eğitim süreci başladığında velilerin de dikkat etmesi gereken kurallar olduğunu belirten Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, açıklamalarına şu şekilde devam etti: