Koronavirüs Kısıtlamaları İl İl Kaldırılabilir!

Koronavirüs nedeniyle getirilen kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak? Vatandaşlar tedbirlerin ne zaman hafifletileceğini merak ediyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle bildiğiniz üzere Türkiye'de kafeler ve restoranlar başta olmak pek çok yer kapatıldı. Peki kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına ilişkin son durumu paylaştı ve kısıtlamalar hakkında bilgi verdi.

Kısıtlamalar Ne Zaman Kaldırılacak?

Sağlık Bakanı Koca, Milliyet'ten Seyfettin Ersöz'ün aktardığı habere göre, bir grup gazeteciye açıklamalarda bulundu.

Kısıtlamalar hakkında Koca "Bir tablomuz var kısıtlamaların esnemesi için. Şu an hala çok uzağız. Şu an için bir gevşeme yok, kısıtlamalara devam edeceğiz. İlerleyen zamanda vaka sayılarını da il il tabloya ekleyebiliriz." dedi.

Aktarılan bilgiye göre, kısıtlamalar vaka sayılarının seyrine göre il il kaldırılıp yine seyre göre il il getirilebilecek.

Fahrettin Koca'ya önemli sorular soruldu ve Koca sorulara yanıt verdi.

Soru: Vakalar 5 bine düşmüştü, tekrar 6-7 bin bandına çıktı. Bunun sebepleri neler?

Fahrettin Koca'nın Cevabı: "Sömestr tatili hareketliliği ve aşıların gelmesiyle oluşan rehavet bunda etkili oldu. Son 1 hafta içinde yükseliş gördük. 6-7 bin bandında ilerledi. Halbuki bu hafta 4-5 bin bandını görmeliydik."

Mutasyonlu Koronavirüs Açıklaması

Bakan Koca'ya mutasyonlu koronavirüs ile ilgili son durum soruldu. Koca "Mutant virüste, açıkladığımız rakamın çok üstüne çıktık şu anda. İl il artış sürüyor. Artmaya da devam edecek gibi. Mutant virüsün daha kolay bulaştığını, belirtinin daha erken çıktığını görüyoruz. İngiltere’de görülen varyantından bahsediyoruz. Bunun daha çok ilde yayıldığını görüyoruz." açıklamasını yaptı.

Yerli Koronavirüs Aşısı Açıklaması

Son olarak Fahrettin Koca yerli koronavirüs aşısı ile ilgili de açıklama yaptı.

Koca, bir inaktif yerli aşıda gelecek hafta Faz-2 aşamasına geçileceğini duyurdu.

4 ila 6 aşıda da gelecek hafta Faz-1 için izin çıkabileceği sinyalini veren Fahrettin Koca, yerli aşının kullanılacağı tarihi ise haziran-temmuz olarak açıkladı.

Yerli aşıda Faz-3 aşaması nisan olarak işaret edilmişti.

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