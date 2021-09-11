Bir Ülke Tüm Koronavirüs Kısıtlamalarını Kaldırdı

Bir ülkede tüm koronavirüs kısıtlamaları kaldırıldı. Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan tüm tedbirleri kaldırma kararı alan ülkede nüfusun yüzde 80'inden fazlasının çift doz aşılandığı açıklandı. Konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Danimarka'da Koronavirüs Kısıtlamaları Sona Erdi

Danimarka, yüksek aşılama oranı sayesinde COVID-19 ile mücadele kapsamında uygulanan tüm tedbirleri kaldırdı. Böylece Danimarka tüm kısıtlamaları kaldıran ilk Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden bir tanesi oldu.

Aktarılan bilgilere göre ülkede 12 yaşın üzerindeki insanların yüzde 80'inden fazlasına iki doz koronavirüs aşısı yapıldı. Aarhus Üniversinde viroloji profesörü olan Søren Riis Paludan, alınan karara ilişkin olarak "Çok erken olduğunu söyleyemem. Kapıyı açtık ama gerekirse kapatabileceğimizi de söyledik” dedi.

The Guardian'daki habere göre Danimarka'da 14 Ağustos itibarıyla toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu kaldırıldı. 1 Eylül'de gece kulüpleri yeniden açıldı, halka açık toplantılara ilişkin kısıtlamalar sona erdi ve restoranlar, spor müsabakaları, spor salonları veya kuaförlerde aşı kartını gösterme zorunluluğu kaldırıldı.

Havaalanlarında maske takma zorunluluğu hala devam ediyor. Ayrıca test merkezleri ve hastanelerde de maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması tavsiye ediliyor. Danimarka Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, ağustos ayında salgının kontrol altında olduğunu ancak tam olarak sona ermediğini söylemişti.

Danimarka'da bu zamana kadar toplamda 350 bin 996 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı. 2 bin 604 kişi ise COVID-19 nedeni ile hayatını kaybetti.

BioNTech 3. Doz Koruma Oranı Nedir?

Geçtiğimiz haftalarda çevrim içi ortamda düzenlenen 6. Avrupa İmmünoloji Kongresi'ne (ECI) biyoteknoloji firması BioNTech CEO'su ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Modena Üniversitesi İmmünoloji Profesörü Andrea Cossarizza ve Stanford Üniversitesi İmmünoloji Profesörü Mark Davis katılmıştı.

Prof. Dr. Uğur Şahin, ECI etkinliğinde BioNTech aşısının üçüncü dozunun koruma düzeyine dair açıklamada bulundu. NTV'deki habere göre Prof. Dr. Şahin, "Veriler, 3. dozda yüzde 95, enfeksiyon kontrolünde yüzde 97 tam korumanın sağlandığını gösteriyor" sözlerine yer vermişti.

İkinci dozdan sonra antikor titresinde artan bir zaman aralığı olduğunu ve Delta varyantına karşı korumanın da antikor titrelerini düşürdüğünü gözlemlediklerini belirten Prof. Dr. Şahin, "Yine de hastalığa karşı güçlü bir korumamız var" ifadelerini kullanmıştı.

Prof. Dr. Uğur Şahin, yaptığı açıklamada, "Tam nötralizasyon, ikinci dozdan sonra daha yüksek antikor titreleri oluşturan ek üçüncü dozdan sonra sağlanır" şeklinde konuşmuştu.