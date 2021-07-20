Koronavirüs Kısıtlamaları Sonbaharda Tekrar Gelecek mi?

Koronavirüs kısıtlamaları sonbahar mevsiminde yeniden gelecek mi? Bu soru, uzun bir süredir çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyordu. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, merak edilen soruyu yanıtladı.

Koronavirüs Kısıtlamaları Sonbaharda Yeniden Uygulanacak mı?

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, kısıtlamaların sonbahar mevsiminde tekrar gelip gelmeyeceği ile ilgili oldukça önemli bir açıklama yaptı. T24'teki habere göre Prof. Dr. Yiyit, "Sonbahara çift doz aşılarımızı olmuş bir şekilde girmezsek kısıtlamalı hayata geri dönmek zorunda kalabiliriz" dedi.

Koronavirüsün şu anda yeni bir mutasyonla karşımıza çıktığını ifade eden Prof. Dr. Yiyit, "Sonbaharda ülkemizde de hakim virüs olacak gibi görünüyor Delta varyantı. Çünkü etrafımızdaki ülkelerde hızlı bir tırmanış başladı. Özellikle Rusya, İran gibi ülkelerde şu anda Delta varyantı baskın durumda. Belli ki bu bizim ülkemiz için de geçerli bir tehlike" sözlerini kullandı.

Aşı takviminin Delta varyantı nedeni ile güncellenmek zorunda kalındığını belirten Prof. Dr. Yiyit, "Eskiden aşıların arasını açmıştık. Hedefimiz, bir an evvel insanları tek doz aşı ile karşılaştırmaktı çünkü Alfa varyantının hızını kesmek için yeterli gibi görünüyordu ama Delta varyantı hayatımıza girince, hızlıca en az iki doz aşı olmamız gerektiği ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Bu hafta yapılan Bilim Kurulu toplantısından sonra iki doz arası sürenin kısaltığını ve BioNTech aşısında iki doz arası sürenin 3 haftaya indirildiğini söyleyen Prof. Dr. Yiyit, "BioNTech faz çalışmaları da 3 hafta arayla olunabileceğini söylüyordu. Bir an önce insanların iki doz aşısını yapıp korunabilir hale gelmesini istiyoruz" diye konuştu.

İnaktif aşılar için 3. dozların açıldığını belirten Prof. Dr. Yiyit, inaktif aşılarda iki doz arasının 4 hafta olduğunu, üçüncü dozun uygulanması için ikinci dozdan sonra 3 aylık bir sürenin geçmesi gerektiğinin altını çizdi.

Prof. Dr. Nurettin Yiyit, vatandaşların bu şekilde BioNTech aşısı için iki doz, Sinovac için de üç dozunu tamamlayıp korunmuş hale geleceklerini söyledi. Prof. Dr. Yiyit, "Yarım bırakılmış, eksik bırakılmış aşı takvimi, korunmamak bir yana, mutasyonlar için de aslında davetiye çıkarmak oluyor" sözlerine yer verdi.